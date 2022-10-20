快訊

直播／高端補打政策上路 刺激疫苗打氣？指揮中心下午2時說明

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

宇宙奇觀創生之柱 NASA釋韋伯望遠鏡清晰新照

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，韋伯太空望遠鏡捕捉到「創生之柱」的壯麗奇觀，這是由星際氣體和塵埃組成的巨型柱狀體，裡面布滿正在形成的年輕恆星。

「創生之柱」（Pillars of Creation）是現代天文學中最著名且最令人歎為觀止的宇宙奇景之一，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）於1995年首度拍到這個恆星誕生美景後，在全球文化圈掀起一股潮流，從T恤到咖啡杯等商品都印著創生之柱影像。

3個月前接替哈伯的韋伯太空望遠鏡（James WebbSpace Telescope）拍下新的絕美影像，顯示在距離地球約6500光年的巨蛇座（Serpens）鷹星雲（EagleNebula）區域中，聳立著由稠密氣體和塵埃組成的巨大高聳雲柱，裡面有年輕的恆星正在形成。

綜合法新社和路透社報導，哈伯2014年再度拍攝到更清晰、更廣闊的創生之柱景象，但韋伯的主要成像設備近紅外相機（NIRCam）更加精良，可以捕捉人眼看不到的近紅外線波長，拍攝到涵蓋約8光年區域的創生之柱畫面，圖像已「轉化」為可見光，呈現五彩斑斕的奇景。

NASA表示，新畫面「將有助於研究人員更精準地確定新生恆星數量和該區域的氣體和塵埃量，來改進他們的恆星形成模型」。

7月開始服役的韋伯是有史以來最強大的太空望遠鏡，已釋出大量前所未有的數據。韋伯太空望遠鏡耗資100億美元打造，主要目標之一是研究恆星的生命週期，另一個主要研究重點是系外行星，即地球太陽系外的行星。

太空 奇景 NASA

延伸閱讀

廣達三部曲 定位元宇宙工具

NASA宣布雙小行星改道測試成功！人類史上首次改變天體運動

讓哈伯太空望遠鏡升高以延壽 NASA與SpaceX將研究可行性

新影像曝光！NASA試撞小行星 衝擊力似比預期大很多

相關新聞

NASA發布韋伯太空望遠鏡新照 揭「創生之柱」壯觀美景

CNN與今日美國報報導，美國太空總署（NASA）19日發布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Teles...

這是真實莫斯科？女性導演揭開俄羅斯另一面

莫斯科與聖彼得堡作為俄羅斯的電影工業重鎮，已經在世人心中留下了既定印象。然而，《歧路風景》卻釋放了屬於莫斯科的獨特訊息，幾乎不存在於電影中，卻與市民生活的一切重合。

遠古病毒藏於冰川 暖化使其現江湖

冰川冰封遠古病毒，全球暖化使其重現江湖！最新研究分析極圈淡水湖後發現，許多長期被冰封的病毒，因為冰川融化的關係而重見天日，並已感染到附近的野生動物。專家警告，冰川中有許多未知的遠古病毒，恐造成北極生態圈的隱憂，更可能形成下一波難以阻遏的疫情。

睡前未將假牙取下 女子因誤吞窒息身亡

哥倫比亞一名女子戴著假牙睡覺，沒想到竟然在睡夢中誤吞假牙導致窒息身亡。

小學老師列「暗殺清單」曝光 學生一看嚇傻：我也在名單上

美國一名年輕女教師疑似對學生和同事不滿，竟列出滿滿一張「死亡清單」，而且還直接告訴學生「你在清單上」。

英工程師透過Google地圖警告：倫敦和這些地區30年後恐淹沒

全球暖化讓不少人擔憂自己居住地區未來是否可能面臨淹水的風險，最近英國工程師透過數據套用在地圖上，呈現世界著名城市之一倫敦未來30年可能淹水的區域，並分享在Twitter，讓不少人相當驚嚇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。