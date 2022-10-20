遠古病毒藏於冰川 暖化使其現江湖

冰川冰封遠古病毒，全球暖化使其重現江湖！最新研究分析極圈淡水湖後發現，許多長期被冰封的病毒，因為冰川融化的關係而重見天日，並已感染到附近的野生動物。專家警告，冰川中有許多未知的遠古病毒，恐造成北極生態圈的隱憂，更可能形成下一波難以阻遏的疫情。

暖化催生灰疽疫情

《衛報》報導，位於加拿大的黑曾湖是目前北極圈中最大的淡水湖之一。最新研究分析湖泊附近的物質後發現，該處冰川中的遠古病毒首次感染到野生動物，引起外界擔憂是否會因為人畜交叉感染，引起下一波疫情。

報告指出，隨著全球氣溫增加，極圈的冰塊開始融化，原本被冰封在湖水中的病毒與細菌也會重新甦醒。當野生動物靠近喝水時，就可能遭到感染。過往於2016年，西伯利亞北部就曾爆發灰疽病疫情，主因就是永凍土融化並感染到附近的馴鹿，然後又被附近的居民吃下肚。

冰川封鎖遠古病毒

《Microbiome》報導，目前有許多未知的病毒在冰川中遊蕩，如美國俄亥俄州立大學研究人員去年就指出，他們在中國青藏高原的冰塊樣本中發現33種病毒的遺傳物質，其中28種是新病毒，而部分病毒估計有超過1萬5千年的歷史。

法國研究學者更曾成功活化西伯利亞永凍土中的病毒，使其在時隔3萬年後，仍然具有傳染性，但要活化這些病毒需要相當嚴苛的條件。然而，研究團隊也警告，「隨著氣溫上升，冰川逐漸融化，生物接觸到病毒的機會愈來愈大，形成下一波疫情的可能性也遽增」。

阿伯里斯特威斯大學教授艾德沃表示，「目前我們需要趕緊探索這些未知的微生物世界，才能了解它們帶來的風險」。全球正在迅速變暖，人類面臨到氣候變遷的威脅，但同時，許多未知的病毒成為北極生態系的隱憂。

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