NASA發布韋伯太空望遠鏡新照 揭「創生之柱」壯觀美景

CNN與今日美國報報導，美國太空總署（NASA）19日發布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）所拍下的著名「創生之柱」（Pillars of Creation）高度精細新影像。

在這張壯觀的美景照中，可見到3個由星際塵埃與氣體構成的若隱若現塔樓，還有著無數新形成的恆星點綴。

「創生之柱」坐落在距離地球約6500光年的巨蛇座鷹星雲（Eagle Nebula），此前曾由哈伯太空望遠鏡於1995年率先進行觀察，並拍下太空觀察家視為「經典」的照片。新的恆星就在這些神祕的宇宙塵埃和氣體柱內醞釀，正是該區域贏得「創生之柱」名稱的原因。

根據報導，韋伯太空望遠鏡利用近紅外線照相機（NIRCam），讓天文學家對該區域進行更仔細的新觀察。如CNN記者寫道，「瞥過一些滿是星塵的羽狀物，揭露更多發出亮紅色光芒的幼兒期行星」。