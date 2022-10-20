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為何有些人特別「惹蚊」？ 最新研究發現是皮膚氣味所致

香港01／ 撰文：歐敬洛
蚊子。示意圖／ingimage
蚊子。示意圖／ingimage

美國研究發現，蚊會傾向尋找叮咬的對象，而這是受人體散發的「氣味」所至。這似乎解釋了為何有些人特別「惹蚊」，特別容易在郊外野餐的時候，成為叮咬的目標。

紐約洛克菲勒大學（Rockefeller University）研究人員，找來了64名志願者，讓他們在前臂周圍穿上尼龍長襪，以吸收皮膚上的氣味，再把長襪放在筒中，然後釋放蚊子，進行實驗。

為提升實驗準確度科學家進行了實驗數次，結果是：有些襪特別「惹蚊」，蚊聚集的機會是其他人的100倍。

其後科學家在這些特別吸引蚊子的皮膚上，發現了共通點。皮膚會產生特別多的酸性「油膩分子」，而細菌會分解這些分子產生氣味，這些氣味似乎會吸引蚊子。這些油膩分子是皮膚天然保濕層的一部分，每人產生的數量不同。

科學家指出，若皮膚上有大量這種物質，那就會特別容易成為蚊叮咬的對象。

未有參與實驗研究，華盛頓大學神經生物學家費爾（Jeff Riffell）表示，研究可能有助於找到驅除蚊子的新方法。他說，可能有辦法改變皮膚上的細菌並消除或改變身上的氣味。

不過研究亦顯示似乎蚊子不一定只靠氣味進行攻擊，研究員以基因編輯以傷害它們的嗅覺，蚊子仍然懂得尋找這些「惹蚊」的氣味。因此結論似乎蚊子還有其他辨認方法。

相關的研究已刊登在期刊《細胞》（Cell）最新一期上。

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文章授權轉載自香港01》

氣味 蚊子 香港 華盛頓

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