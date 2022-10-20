為何有些人特別「惹蚊」？ 最新研究發現是皮膚氣味所致
美國研究發現，蚊會傾向尋找叮咬的對象，而這是受人體散發的「氣味」所至。這似乎解釋了為何有些人特別「惹蚊」，特別容易在郊外野餐的時候，成為叮咬的目標。
紐約洛克菲勒大學（Rockefeller University）研究人員，找來了64名志願者，讓他們在前臂周圍穿上尼龍長襪，以吸收皮膚上的氣味，再把長襪放在筒中，然後釋放蚊子，進行實驗。
為提升實驗準確度科學家進行了實驗數次，結果是：有些襪特別「惹蚊」，蚊聚集的機會是其他人的100倍。
其後科學家在這些特別吸引蚊子的皮膚上，發現了共通點。皮膚會產生特別多的酸性「油膩分子」，而細菌會分解這些分子產生氣味，這些氣味似乎會吸引蚊子。這些油膩分子是皮膚天然保濕層的一部分，每人產生的數量不同。
科學家指出，若皮膚上有大量這種物質，那就會特別容易成為蚊叮咬的對象。
未有參與實驗研究，華盛頓大學神經生物學家費爾（Jeff Riffell）表示，研究可能有助於找到驅除蚊子的新方法。他說，可能有辦法改變皮膚上的細菌並消除或改變身上的氣味。
不過研究亦顯示似乎蚊子不一定只靠氣味進行攻擊，研究員以基因編輯以傷害它們的嗅覺，蚊子仍然懂得尋找這些「惹蚊」的氣味。因此結論似乎蚊子還有其他辨認方法。
相關的研究已刊登在期刊《細胞》（Cell）最新一期上。
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言