男子闖廢棄空屋冒險 發現隱密牙科診所宛如恐怖片場景

一名男子日前在社群媒體上分享自己到廢棄房屋探險的影片，讓不少人看了都「毛毛的」。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年32歲的詹姆斯（Ben James）是一名攝影師，他常在社群媒體上分享各種老屋探險，因此在TikTok和Instagram上都擁有不少粉絲。日前他分享自己在倫敦發現的一棟廢棄牙科診所，裡面的內觀看起來就像被塵封在80年代一樣，讓他十分驚嘆。

詹姆斯發現的這棟空屋坐落在倫敦櫻草花山（Primrose Hill），由於屋主在80年代過世，因此這棟空屋已經閒置了幾十年。詹姆斯進入屋內後先是看到許多患者的資料卡，桌上還放有一疊疊的資料跟牙齒模型。他走到地下室時發現牙醫看診設備，而且就像時間凍結一樣擺放在原地。

他發現診所中的資料時間大約是1979到1986年之間，因此推估該處從1986年之後就沒有再對外開放過了。所有物品都擺放在原地，就像屋主倉促離開，只是忘了把東西帶走，才會佈滿灰塵。

有不少網友看了都說好可怕，直呼現場根本是恐怖片場景。還有網友說這種旅行是他最想嘗試的旅行類型。不過也有網友很務實地認為，不論如何都不該把病患的資料就這樣留在原地。