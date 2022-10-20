快訊

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

人倫悲劇！雲林男酒後持木棍打死75歲高齡母親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子闖廢棄空屋冒險 發現隱密牙科診所宛如恐怖片場景

聯合新聞網／ 綜合報導
一名攝影師到廢棄空屋探險，意外發現地下室的牙科診所。圖擷自Instagram
一名攝影師到廢棄空屋探險，意外發現地下室的牙科診所。圖擷自Instagram

一名男子日前在社群媒體上分享自己到廢棄房屋探險的影片，讓不少人看了都「毛毛的」。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年32歲的詹姆斯（Ben James）是一名攝影師，他常在社群媒體上分享各種老屋探險，因此在TikTok和Instagram上都擁有不少粉絲。日前他分享自己在倫敦發現的一棟廢棄牙科診所，裡面的內觀看起來就像被塵封在80年代一樣，讓他十分驚嘆。

詹姆斯發現的這棟空屋坐落在倫敦櫻草花山（Primrose Hill），由於屋主在80年代過世，因此這棟空屋已經閒置了幾十年。詹姆斯進入屋內後先是看到許多患者的資料卡，桌上還放有一疊疊的資料跟牙齒模型。他走到地下室時發現牙醫看診設備，而且就像時間凍結一樣擺放在原地。

他發現診所中的資料時間大約是1979到1986年之間，因此推估該處從1986年之後就沒有再對外開放過了。所有物品都擺放在原地，就像屋主倉促離開，只是忘了把東西帶走，才會佈滿灰塵。

有不少網友看了都說好可怕，直呼現場根本是恐怖片場景。還有網友說這種旅行是他最想嘗試的旅行類型。不過也有網友很務實地認為，不論如何都不該把病患的資料就這樣留在原地。

牙醫

延伸閱讀

英男約不到牙醫診所 10年來都靠自己徒手拔牙

阿嬤吃婚禮蛋糕當場昏倒 醫師一驗嚇壞：加了大麻

影／抹助曬劑怕弄髒家具 她坐在購物袋上結果GG了

她住Airbnb見書架藏神秘機關 推開意外發現別有洞天

相關新聞

落地才知副機師「沒帶飛行執照」 樂桃2航班取消影響349人

日本讀賣電視台報導，日本廉價航空樂桃航空一名30多歲副機師在當地時間19日上午9時執飛從關西機場飛往仙台機場的班機時，竟...

海洋不斷暖化 恐增加東亞降雨量

海洋越變越熱，導致中國沿海降雨增多。1項國際性的研究發現，過去36萬年來，中國東部發生的季風雨增加與海水的熱含量提高有關。專家也提醒，如果人類持續製造溫室氣體讓地球暖化，不只海水溫度越來越高，還包括出

男子闖廢棄空屋冒險 發現隱密牙科診所宛如恐怖片場景

一名男子日前在社群媒體上分享自己到廢棄房屋探險的影片，讓不少人看了都「毛毛的」。

丈夫無故自殺身亡 它映照科索沃女性的社會處境

《失聲譯語》（Vera Dreams of The Sea）電影的開場，是一片平靜廣袤的藍色海洋，主角維拉閉眼並做著白日夢。這樣的大海也許象徵著夢想，但隨著劇情的發展，我們發現維拉逐漸感受到沉重的壓力、悲傷後，對夢想的追求似乎成了某種負擔。

伊朗攀岩女將出賽未戴頭巾 返國受英雄式歡迎

伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭警察逮捕後去世，引發全國各地抗議。伊朗女子攀岩好手雷卡比（...

荷蘭殖民時獲爪哇人骸骨等文物 印尼促歸還

印尼已要求荷蘭歸還至少八件在殖民時期取得的藝術品及自然歷史收藏品，包括人類祖先「爪哇人」的骸骨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。