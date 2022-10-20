英工程師透過Google地圖警告：倫敦和這些地區30年後恐淹沒

全球暖化讓不少人擔憂自己居住地區未來是否可能面臨淹水的風險，最近英國工程師透過數據套用在Google地圖上，呈現世界著名城市之一倫敦未來30年可能淹水的區域，並分享在Twitter，讓不少人相當驚嚇。

根據《Metro》報導，過去不斷有報導指出，未來暖化所造成的水位上升會對英國部分地區產生嚴重影響，而最近這些影響在一系列的地圖上獲得間接證實。一名工程師透過數據模型方式，將數據帶入地圖顯示出即使未來海平面水位僅上升1公尺，也可能讓很多地區被淹沒。

英國工程施透過數據套用在地圖上，呈現世界著名城市之一倫敦未來30年可能淹水的區域，並分享在Twitter，讓不少人相當驚嚇。圖擷自@RussInCheshire

由工程師拉斯根據氣候中心（Climate Central）公布資料所製成的地圖中可見紅色色塊，若人們不努力達到減碳目標，海平面水位在短短30年內就會上升，這可能使得英國北威爾斯與英格蘭東部被淹沒，包含大片鐵路、農田與度假勝地。

而位在英格蘭的首都倫敦也難逃一劫，受到周遭河流影響，沿岸城市都會受到衝擊。隨著大氣中溫室氣體增加，海洋變暖導致降雨量更強，也出現頻繁的暴風雨，這都敦促人們要採取更多手段減緩氣候危機。