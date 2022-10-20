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睡前未將假牙取下 女子因誤吞窒息身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在睡前未將假牙取下，不料竟因此誤吞喪命。示意圖，圖片來源／ingimage
女子在睡前未將假牙取下，不料竟因此誤吞喪命。示意圖，圖片來源／ingimage

哥倫比亞一名女子戴著假牙睡覺，沒想到竟然在睡夢中誤吞假牙導致窒息身亡。

ODDITYCENTRAL報導，通常牙醫師會建議患者在睡前取下假牙，不過48歲女子葛茲曼（María Farías Guzmán）並未遵照建議，結果導致憾事發生。當地媒體報導指出，葛茲曼當時含著假牙睡覺，結果不小心吞下假牙，因而窒息。

葛茲曼的家人告訴警方，他們聽到葛茲曼的房間傳出不尋常的聲音後進門查看，沒想到她已經沒了呼吸。家人將葛茲曼緊急送醫，醫護人員趕緊為她實施心肺復甦術並取出異物，不料最後女子還是回天乏術，死因為「呼吸道堵塞」。

這類意外十分罕見，因此在當地引發不小騷動。目前仍需待法醫解剖，警方才能進行進一步調查。

假牙

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