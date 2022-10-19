不戴頭巾參賽被譽「英雄」伊朗運動員回國卻為此「致歉」

據多家媒體報導，曾被擔心失蹤的伊朗競技攀岩運動員艾爾納茲·雷卡比（Elnaz Rekabi）於周三（10月19日）回到了德黑蘭。

周三上午，大批支持者聚集在德黑蘭郊外的伊瑪目霍梅尼國際機場，歡迎她回到伊朗。

「英雄艾爾納茲！」他們鼓掌歡呼。

在收下一位路過者贈送的鮮花之後，雷卡比重申了她之前在Instagram上的聲明——不戴頭巾參加比賽「絕非故意」。她補充說，返回伊朗的旅程是按計劃進行的。

她說：「我們按照計劃回到了伊朗。直到此刻，一切都在按計劃進行。」

不戴頭巾參加比賽

這位33歲的運動員上周日參加了在韓國舉行的亞洲攀岩錦標賽，她沒有按照伊朗政府的強制性要求佩戴頭巾。伊朗政府對女性著裝有嚴格規定，要求女性在公共場合必須戴頭巾，包括所有女運動員在海外參賽時。

雷卡比不戴頭巾參賽被認為是對國內正在發生的婦女抗議運動的聲援，人們對她的人身安全感到擔憂。

22歲庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭道德警察逮捕後在拘留期間死亡，引發遍及伊朗全國上百個城市的抗議運動。

「英雄」的「道歉」

根據國際攀岩運動聯合會（IFSC）提供的信息，雷卡比在第一項攀岩比賽中戴著頭巾，但在接下來的比賽中改為只繫束髮帶。

雷卡比的舉動引發廣泛關注，她在社交媒體上被支持者們譽為「英雄」，並在她的照片上貼抗議口號「女人，生命，自由」。

她後來在Instagram上發文對讓人「擔憂」表示遺憾。她說，自己未戴頭巾參賽出於「無意」。

「我首先為我引起的所有擔憂而道歉。」她說，由於活動日程緊迫，「我的頭巾無意中成了問題」。

住在倫敦的伊朗裔女權活動家Negin Shiraghaiei告訴德國之聲，雷卡比的聲明受到伊朗當局的脅迫。她說：「這是受到脅迫而做的。」

一本關於伊朗「綠色運動」的書的作者卡裡米（Maral Karimi）指出，「當局還傳喚並逮捕了她的哥哥，這只能被認為是劫持人質。」卡裡米告訴德國之聲，伊朗當局這樣做是為了脅迫雷卡比返回伊朗。

伊朗抗議運動仍在進行

與此同時，伊朗的抗議運動進入第五周。據維權組織稱，在上個月開始的抗議活動中，有100多人遭到殺害，其中包括兒童。

這場全國抗議運動是1979年伊斯蘭革命以來伊朗宗教領袖面臨的最大挑戰之一，抗議者要求推翻伊朗伊斯蘭共和國。

（美聯社、法新社、路透社）

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