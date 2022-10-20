小學老師列「暗殺清單」曝光 學生一看嚇傻：我也在名單上

美國一名年輕女教師疑似對學生和同事不滿，竟列出滿滿一張「死亡清單」，而且還直接告訴學生「你在清單上」。

根據Insider報導，上週三（12日）美國印第安那州一所天主教小學傳出有學生告訴輔導老師，五年級教師安潔莉卡（Angelica Carrasquillo-Torres）列了一張「死亡清單」。據報安潔莉卡告訴學生，她的死亡清單上面列了自己、學生和同事，而學生的名字是被列在清單最底部。

校方接獲此事後將安潔莉卡帶到校長室，而安潔莉卡也坦承自己的確列了死亡清單。雖然安潔莉卡坦承自己的確列了死亡清單，不過並未交出清單，只透露名單上某個學生的名字。

根據警方聲明指出，校方在得知此事後並未立刻報警，而是在四小時後等安潔莉卡離開學校才告知警方，警方則在當天下午5點抵達學校。東芝加哥警察局長里維拉（Jose Rivera）表示，校方沒有第一時間報警，影響了警方的調查流程。他強調，警方並不是要責怪校方處理不當，不過若是警方第一時間接獲消息，就能拘留該名教師，進一步審問。

聲明提到，校方在學生平安離開後，安潔莉卡也在校方人員陪同下離開學校。警方也向校長保證目前學校是安全的，接下來不論是教學或校園活動都能正常進行。

里維拉表示，隔天刑事組接到緊急拘留令後，已經前往安潔莉卡住所將其拘留，安潔莉卡也遭指控恐嚇重罪。警方目前仍在和她交涉，希望能獲得名單，確保清單上的師生安全。