萬聖節Cos「黑絲馬甲」女僕被炎上 日環球影城：過度暴露禁止入園

大阪環球影城是不少人去日本必造訪的知名景點，不過入園規定可要看清楚。日前一群女性遊客就在環球影城園區內穿著暴露服裝，拍攝萬聖節系列Cosplay照片，然而民眾卻認為此舉可能對小孩造成不良影響，引發軒然大波。

綜合日媒報導，事件起因於一群女性遊客，疑似為參與環球影城的萬聖節限時活動，在IG上發布Cosplay女僕的系列照片，更在下方打上「usj」、「Halloween cosplay」等hashtag標籤，立刻在社群網路上延燒。據了解，她們一開始入園穿著正常服裝，拍照時才換上暴露的Cosplay服裝。

民眾認為過度暴露的Cosplay服裝，可能對小孩造成不良影響。圖／擷自網路

對此，日本環球影城官方回應，「園區歡迎穿著各種服裝的遊客，但為了眾人的安全和保障，請遵守規則和禮儀」，此外更呼籲遊客入園前先參閱入園服裝的規定，禁止事項包括過度暴露、紋身、無法辨識的全臉特殊化妝及頭飾等，若違反規定者恐面臨被趕出園區的命運。