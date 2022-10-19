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萬聖節Cos「黑絲馬甲」女僕被炎上 日環球影城：過度暴露禁止入園
大阪環球影城是不少人去日本必造訪的知名景點，不過入園規定可要看清楚。日前一群女性遊客就在環球影城園區內穿著暴露服裝，拍攝萬聖節系列Cosplay照片，然而民眾卻認為此舉可能對小孩造成不良影響，引發軒然大波。
綜合日媒報導，事件起因於一群女性遊客，疑似為參與環球影城的萬聖節限時活動，在IG上發布Cosplay女僕的系列照片，更在下方打上「usj」、「Halloween cosplay」等hashtag標籤，立刻在社群網路上延燒。據了解，她們一開始入園穿著正常服裝，拍照時才換上暴露的Cosplay服裝。
對此，日本環球影城官方回應，「園區歡迎穿著各種服裝的遊客，但為了眾人的安全和保障，請遵守規則和禮儀」，此外更呼籲遊客入園前先參閱入園服裝的規定，禁止事項包括過度暴露、紋身、無法辨識的全臉特殊化妝及頭飾等，若違反規定者恐面臨被趕出園區的命運。
【お願い】— ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) October 19, 2022
さまざまな仮装でパークを楽しむゲストを歓迎していますが、多くのゲストの安心安全のため、ルールとマナーへのご協力をお願いします。
公序良俗に反する服装やパークにふさわしくない過度な露出はお断り、退場いただく場合があります。
ご来場前にご確認下さい↓https://t.co/c02lO5VJoh
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