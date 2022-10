感謝李奧納多的承讓？克里斯汀貝爾：我們這輩試鏡幾乎都輸給他

克里斯汀貝爾受訪時爆料,自己演藝生涯的許多角色,都是因為李奧納多不演才有機會。

對許多演員來說,「身為演員」這件事情困難的往往不在於需要詮釋什麼角色,而是在一連串不確定的過程之中,永遠不知道自己的下一份工作在哪裡。

無數次的試鏡、等待,再經歷漫長的試鏡、等待,除非已經是個獲獎無數的當紅演員,對還沒有太多代表作、努力在演藝圈打拚的年輕演員來說,他們對戲約的期待可說是令人最煎熬的──更遑論當你花了泰半的時間研讀劇本、構思角色塑造的功課後,卻被他人「空降」搶走角色的過程,有多麼難耐了。

曾演出克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)之「黑暗騎士三部曲」(The Dark Knight Trilogy)蝙蝠俠一角的克里斯汀貝爾(Christian Bale),日前在接受《GQ》專訪時表示,謝謝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)的承讓,因為如果不是他,「我們這輩演員基本上能接到某個角色,都是因為他決定不演出的結果。」

李奧納多成了許多同輩演員的最大「勁敵」

曾以《瞞天大佈局》(American Hustle)和《為副不仁》(Vice)提名奧斯卡最佳男主角,並以《燃燒鬥魂》(The Fighter)和《大賣空》(The Big Short)提名奧斯卡最佳男配角的克里斯汀貝爾,至今代表作無數,近期他還在《雷神索爾:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)裡有令人驚豔的反派表現,但其實在這之前,他已經好一陣子沒有拍電影了。

「我其實一直都不知道自己哪時候還能再拍一部電影,但這其實讓我很高興,我可以永遠不工作。」善於觀察他人、從路人身上汲取角色養分的他,喜歡一整天就坐在餐廳裡觀察形形色色的人,這些收穫也成了表演的一部分。

從1990年代就開始在好萊塢活躍的他,其實一直以來最大的「競爭對手」就是李奧納多,當年克里斯汀貝爾至少5個角色的爭取都輸給了他,包括讓李奧納多在全球聲名大噪的《鐵達尼號》(Titanic)。

李奧納多一直非常樂於推薦戲約給他人

克里斯汀貝爾分享,「其實不只是我,直到今天,我們這輩任何人得到的任何角色,都是因為李奧納多把機會讓給我們,不管你跟導演有多麼要好、合作過多少次,他們絕對都將優先權提供給他。」

「我想特別謝謝李奧納多,因為他其實可以接下很多不同的角色,但他並沒有這麼做,他真的非同凡響。」

值得一提的是,李奧納多確實很樂於向導演推薦其他合適的演員,像是李奧納多當年就是引介陶比麥奎爾(Tobey Maguire)演出《蜘蛛人》(Spider-Man)一角,他自己跑去演非常小眾的《海灘》(The Beach),才讓陶比麥奎爾成了許多老影迷心中最經典的蜘蛛人。

克里斯汀貝爾表示,「你知道我們對這件事情是有多麼感激嗎?我的意思是,我無法像他那樣做、我也沒有他那樣的高知名度,但他真的做的非常出色,我懷疑我們這輩的好萊塢演員若有戲約,都要歸功於李奧納多不想要演出。」

李奧納多無形中「成全」了其他戲約

有趣的是,以《小丑》(Joker)一角奪下奧斯卡最佳男主角的瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix),也曾在得獎致詞時表示,「我當年復出演戲、又開始重新試鏡的時候,我常常在等最後的試鏡通知,可是最後往往都會輸給一個人,選角指導總是偷偷竊竊私語地說,『就是輸給那個李奧納多啦。』」

他還說,「李奧納多,謝謝你,25年來一直是你激勵我、也是鼓舞許多人的原動力,我非常感謝你。」

而始終不願意演出超級英雄電影、還向「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)衷心建議「不嗑藥,不拍超級英雄電影」的李奧納多,也無形中釋出了表演機會給其他演員們,形成了非常特殊的現象。

為什麼李奧納多會受到如此的愛戴?

如果從1993年《戀戀情深》(What's Eating Gilbert Grape)一片入圍奧斯卡最佳男配角開始算起,一直到2016年《神鬼獵人》(The Revenant)終於奪得奧斯卡金像獎,這中間已經經過23年的光陰。當年,他得獎與否是眾人津津樂道的話題,而他獲獎著實是眾望所歸,在頒獎典禮上全場起立致敬鼓掌的畫面,相信令不少觀眾都激動得落淚。

在他的影史生涯上,除了上述兩部電影外,《神鬼玩家》(The Aviator)、《血鑽石》(Blood Diamond)與《華爾街之狼》(The Wolf of Wall Street)都是呼聲極高之男主角獲獎人選,而《鐵達尼號》(Titanic)、《全面啟動》(Inception)等片,更令人對李奧納多的努力印象深刻。

近年的《從前,有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)和《千萬別抬頭》(Don't Look Up),也彰顯出他出神入化的精湛演技,紮實的功力和對角色收放自如的詮釋,使他成了許多人心中最完美的「天才型演員」。

曾經年少得志 覺醒後惕勵覺悟

一路走來,回首他的奮鬥過程,有榮耀、也有沉寂與沒落,那種少年得志卻迷失,而又努力綻放光采的歷練,成功之道值得你我學習與效仿。

年輕時,李奧納多是眾人看好的演員,《鐵達尼號》的爆紅,更讓他成為影史上第一位男性萬人迷。前所未有的成功讓他嘗盡了所有光鮮亮麗,卻也讓他開始迷失自我──緋聞、戀情、賭博、菸酒纏繞,他自己也說,「活在公眾的視線中,備感空虛」。

在那近10年,他在演藝路上載浮載沉,多部電影叫好不叫座,《鐵面人》(The Man in the Iron Mask)的失敗,讓他彷彿從雲端跌入谷底,媒體開始炒作他的負面新聞,打架、鬧事,儼然就是個花天酒地的花花公子。《海灘》一片雖然嘗試文藝性質的演技,卻招致一連串惡評,讓他陷入前所未有的窘境。

後來直到他意識,拍電影並不是為了得獎而拍、更不是為了觀眾眼光而拍時,他才逐漸找回那從小就愛戲劇的最原始初衷。

對環境議題總是不遺餘力的他,十餘年來經常在環保議題上發聲、倡議,2016年終於獲得奧斯卡男主角那時,他也強調《神鬼獵人》是部描述人類與大自然關係的電影,甚至製作團隊要跑到地球最南端,才能找到雪,「氣候變遷是存在的,而這危機正在全球上演,是全體人類面臨的最大威脅,我們應同心協力並做出行動,支持有所作為的領袖們。」

因為這些環境的變遷,早已侵害到無數弱勢族群及原住民族,「我們都不該把地球視為理所當然,我也不會把得到奧斯卡獎視為理所當然。」

如今的他,雖然豐富的情史依然是大家茶餘飯後的話題,但他對表演和公益不遺餘力的精神,依然令人感動。

