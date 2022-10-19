感謝李奧納多的承讓？克里斯汀貝爾：我們這輩試鏡幾乎都輸給他

克里斯汀貝爾受訪時爆料，自己演藝生涯的許多角色，都是因為李奧納多不演才有機會。

對許多演員來說，「身為演員」這件事情困難的往往不在於需要詮釋什麼角色，而是在一連串不確定的過程之中，永遠不知道自己的下一份工作在哪裡。

無數次的試鏡、等待，再經歷漫長的試鏡、等待，除非已經是個獲獎無數的當紅演員，對還沒有太多代表作、努力在演藝圈打拚的年輕演員來說，他們對戲約的期待可說是令人最煎熬的──更遑論當你花了泰半的時間研讀劇本、構思角色塑造的功課後，卻被他人「空降」搶走角色的過程，有多麼難耐了。

曾演出克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）之「黑暗騎士三部曲」（The Dark Knight Trilogy）蝙蝠俠一角的克里斯汀貝爾（Christian Bale），日前在接受《GQ》專訪時表示，謝謝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的承讓，因為如果不是他，「我們這輩演員基本上能接到某個角色，都是因為他決定不演出的結果。」

李奧納多成了許多同輩演員的最大「勁敵」

曾以《瞞天大佈局》（American Hustle）和《為副不仁》（Vice）提名奧斯卡最佳男主角，並以《燃燒鬥魂》（The Fighter）和《大賣空》（The Big Short）提名奧斯卡最佳男配角的克里斯汀貝爾，至今代表作無數，近期他還在《雷神索爾：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）裡有令人驚豔的反派表現，但其實在這之前，他已經好一陣子沒有拍電影了。

「我其實一直都不知道自己哪時候還能再拍一部電影，但這其實讓我很高興，我可以永遠不工作。」善於觀察他人、從路人身上汲取角色養分的他，喜歡一整天就坐在餐廳裡觀察形形色色的人，這些收穫也成了表演的一部分。

從1990年代就開始在好萊塢活躍的他，其實一直以來最大的「競爭對手」就是李奧納多，當年克里斯汀貝爾至少5個角色的爭取都輸給了他，包括讓李奧納多在全球聲名大噪的《鐵達尼號》（Titanic）。

李奧納多一直非常樂於推薦戲約給他人

克里斯汀貝爾分享，「其實不只是我，直到今天，我們這輩任何人得到的任何角色，都是因為李奧納多把機會讓給我們，不管你跟導演有多麼要好、合作過多少次，他們絕對都將優先權提供給他。」

「我想特別謝謝李奧納多，因為他其實可以接下很多不同的角色，但他並沒有這麼做，他真的非同凡響。」

值得一提的是，李奧納多確實很樂於向導演推薦其他合適的演員，像是李奧納多當年就是引介陶比麥奎爾（Tobey Maguire）演出《蜘蛛人》（Spider-Man）一角，他自己跑去演非常小眾的《海灘》（The Beach），才讓陶比麥奎爾成了許多老影迷心中最經典的蜘蛛人。

克里斯汀貝爾表示，「你知道我們對這件事情是有多麼感激嗎？我的意思是，我無法像他那樣做、我也沒有他那樣的高知名度，但他真的做的非常出色，我懷疑我們這輩的好萊塢演員若有戲約，都要歸功於李奧納多不想要演出。」

李奧納多無形中「成全」了其他戲約

有趣的是，以《小丑》（Joker）一角奪下奧斯卡最佳男主角的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），也曾在得獎致詞時表示，「我當年復出演戲、又開始重新試鏡的時候，我常常在等最後的試鏡通知，可是最後往往都會輸給一個人，選角指導總是偷偷竊竊私語地說，『就是輸給那個李奧納多啦。』」

他還說，「李奧納多，謝謝你，25年來一直是你激勵我、也是鼓舞許多人的原動力，我非常感謝你。」

而始終不願意演出超級英雄電影、還向「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）衷心建議「不嗑藥，不拍超級英雄電影」的李奧納多，也無形中釋出了表演機會給其他演員們，形成了非常特殊的現象。

為什麼李奧納多會受到如此的愛戴？

如果從1993年《戀戀情深》（What's Eating Gilbert Grape）一片入圍奧斯卡最佳男配角開始算起，一直到2016年《神鬼獵人》（The Revenant）終於奪得奧斯卡金像獎，這中間已經經過23年的光陰。當年，他得獎與否是眾人津津樂道的話題，而他獲獎著實是眾望所歸，在頒獎典禮上全場起立致敬鼓掌的畫面，相信令不少觀眾都激動得落淚。

在他的影史生涯上，除了上述兩部電影外，《神鬼玩家》（The Aviator）、《血鑽石》（Blood Diamond）與《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）都是呼聲極高之男主角獲獎人選，而《鐵達尼號》（Titanic）、《全面啟動》（Inception）等片，更令人對李奧納多的努力印象深刻。

近年的《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）和《千萬別抬頭》（Don't Look Up），也彰顯出他出神入化的精湛演技，紮實的功力和對角色收放自如的詮釋，使他成了許多人心中最完美的「天才型演員」。

曾經年少得志 覺醒後惕勵覺悟

一路走來，回首他的奮鬥過程，有榮耀、也有沉寂與沒落，那種少年得志卻迷失，而又努力綻放光采的歷練，成功之道值得你我學習與效仿。

年輕時，李奧納多是眾人看好的演員，《鐵達尼號》的爆紅，更讓他成為影史上第一位男性萬人迷。前所未有的成功讓他嘗盡了所有光鮮亮麗，卻也讓他開始迷失自我──緋聞、戀情、賭博、菸酒纏繞，他自己也說，「活在公眾的視線中，備感空虛」。

在那近10年，他在演藝路上載浮載沉，多部電影叫好不叫座，《鐵面人》（The Man in the Iron Mask）的失敗，讓他彷彿從雲端跌入谷底，媒體開始炒作他的負面新聞，打架、鬧事，儼然就是個花天酒地的花花公子。《海灘》一片雖然嘗試文藝性質的演技，卻招致一連串惡評，讓他陷入前所未有的窘境。

後來直到他意識，拍電影並不是為了得獎而拍、更不是為了觀眾眼光而拍時，他才逐漸找回那從小就愛戲劇的最原始初衷。

對環境議題總是不遺餘力的他，十餘年來經常在環保議題上發聲、倡議，2016年終於獲得奧斯卡男主角那時，他也強調《神鬼獵人》是部描述人類與大自然關係的電影，甚至製作團隊要跑到地球最南端，才能找到雪，「氣候變遷是存在的，而這危機正在全球上演，是全體人類面臨的最大威脅，我們應同心協力並做出行動，支持有所作為的領袖們。」

因為這些環境的變遷，早已侵害到無數弱勢族群及原住民族，「我們都不該把地球視為理所當然，我也不會把得到奧斯卡獎視為理所當然。」

如今的他，雖然豐富的情史依然是大家茶餘飯後的話題，但他對表演和公益不遺餘力的精神，依然令人感動。

（本文出自2022.10.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）