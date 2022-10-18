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避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

阿嬤吃婚禮蛋糕當場昏倒 醫師一驗嚇壞：加了大麻

聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮上的杯子蛋糕被加了大麻，導致賓客昏倒送醫。示意圖／ingimage
婚禮上的杯子蛋糕被加了大麻，導致賓客昏倒送醫。示意圖／ingimage

原本開開心心舉行婚禮，不料蛋糕卻被參雜藥物導致賓客緊急送醫，引發一場騷動。

LAD BIBLE報導，日前英國一對新人舉辦婚禮，準備杯子蛋糕宴客，但是婚禮上有兩名賓客卻在吃完蛋糕以後身體不適送醫治療。醫院檢查後發現，杯子蛋糕內竟被摻入大麻，因此才會造成賓客身體不適，甚至昏倒。

昏倒的賓客是年事已高的奶奶，她在吃下杯子蛋糕以後昏迷長達12小時，讓現場所有人都非常緊張。奶奶一開始吃下蛋糕時還很正常，不過下一分鐘她說完「我感覺不太舒服」就直接暈倒。

據現場賓客表示，當時奶奶脈搏很弱，臉色慘白，幸好現場的人正準備進行心肺復甦術時，救護人員就抵達現場。當時原本還有另一個孩子要拿起蛋糕來吃，父母見狀趕緊阻止，才沒有造成更多問題。

這位不願透露姓名的奶奶受訪時提到，自己過去從來沒有用過任何毒品跟藥物。她根本不知道蛋糕會被加入大麻，因此是在毫無選擇的情況下吃了大麻蛋糕。

報導指出，肇事者在犯案後發現造成騷亂便逃離現場，婚宴因此被迫暫停，但因為證據不足，因此警方也無計可施。戴恩斯（Dawn Dines）是非營利組織「杜絕下藥」（Stamp Out Spiking）的首席執行長，該機構希望透過倡導飲酒安全，減少飲料或食物遭下藥的情形。

戴恩斯表示，每個人都有權利知道自己攝取了什麼東西，不管飲用或食用任何物品，都應該獲得當事人同意，否則就是下藥。戴恩斯說，該機構已經向英國內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）提出請願，希望該國法律能更嚴格審判毒害的罪刑，將下藥視為刑事犯罪。

下毒 大麻

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