調查：讀聖經者 9成生命受改變

聖經經文會影響生命。美國基督教機構公布最新調查結果，高達9成讀聖經的民眾認為經文曾改變了他們的人生觀，將近4成沒讀聖經習慣的人也認同經文曾改變自己的生命。

經文改變讀經者的生命

據《基督教頭條網》報導，美國聖經公會在今年1月調查2,598位美國民眾，發現在參加禮拜之外，在1年內有讀過至少3~4次聖經的民眾中，有92%的人表示聖經經文已改變自己的生命。

另外，也有38%沒讀聖經的人也認同聖經經文改變自己的生命，換算約有6,000萬美國人表示，自己不讀聖經但認為經文已改變他們的生命。

上帝的話帶著能力

報告指出，部分民眾只會偶爾參加禮拜而在當下領受到改變他們生命的經文，其他人即使目前已沒有持續讀經生活，但可能是過去的聖經經驗改變了自己。另外，也有可能想到過去聽過親友所提到的聖經真理。

除此之外，48%的人讀經方式是一次讀一些章節，4成的人是依當時的心情選擇經文、32%的人會讀完整章、26%是跟著讀經進度以及每天同一時間讀經佔22%。

經文影響無遠弗屆

據《基督教郵報》報導，美國聖經公會代表布拉克表示，「雖然之前調查曾顯示閱讀聖經行為正急劇減少，但近6,000萬每年讀聖經不到3次的人卻表示，聖經對他們的生命已產生了改變。這次研究也指出，持續與上帝的話語互動真的會改變我們。」

在讀經工具選擇上，有69%的人表示是透過聖經，69%是使用聖經App、觀賞聖經節目佔46%、在網路上搜尋經文佔46%、加入App讀經佔29%、收聽聖經podcast者佔28%。

近半認同應饒恕人

調查也發現，當被問到是否能真心饒恕傷害過自己的人，在有讀經的人當中，有47%的人表示一定要這麼做，認為可以這麼做的人同樣佔47%，4%的人並不認同，不過，仍有2%的人相當反對該教導。

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