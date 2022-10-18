絕對會再來！「橘色惡魔」期中考結束了 錄影片秀中文喊「我愛台灣」

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，受邀在今年國慶大會亮相，精湛的演出獲得滿滿的好評，但表演一結束，隨即整裝衝機場搭機返日準備隔天的期中考。現在考試結束了，學生們特別錄製感謝影片，謝謝台灣的朋友們，還用中文喊出「我愛台灣」，希望能儘快再來台灣。

中華文化總會秘書長李厚慶17日在臉書發文表示，一早返台飛機剛落地，就收到三段影片，原來是國慶大會受邀表演的日本京都橘高校吹奏部的學生，在上週五期中考結束後，錄製了三段影片分別感謝北一女、曉明女中及台灣的朋友。同學們的熱情，讓他忘卻下著大雨的壞天氣，心中頓時覺得暖洋洋的。

「橘色惡魔」同學們在影片中提到學校的期中考已結束，除了問候台灣的朋友，也關心北一女及曉明女中的同學們期中考是否順利，表示「我們絕對還會再去台灣拜訪的！到時候一定要再見面唷」，影片末尾還手比愛心，用中文喊出「我愛台灣」。

影片曝光，網友紛紛留言回應「真可愛」、「歡迎來台」、「很會欸～這樣以後台灣粉絲會變超多的吧」、「自從國慶後，我天天都在看他們當天的演奏，超喜歡的」、「不要說這麼多～快回來台灣，沒讓各位變胖是身為台灣人的恥辱」。

影片來源／中華文化總會秘書長李厚慶臉書