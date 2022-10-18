快訊

熊好券2.0來了！柯文哲宣布下午登記6抽2 最高獲2000元

已逝前立委黃義交傳有憂鬱症，開朗的人也會得憂鬱症？陪伴者最忌說出這四個字

友人曝黃義交生前「最後簡訊」：早意會可能不同結局

絕對會再來！「橘色惡魔」期中考結束了 錄影片秀中文喊「我愛台灣」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本京都橘高校吹奏部的同學在結束期中考後，錄製影片感謝台灣的朋友，並表達一定會再來台灣拜訪。圖擷自中華文化總會秘書長李厚慶臉書
日本京都橘高校吹奏部的同學在結束期中考後，錄製影片感謝台灣的朋友，並表達一定會再來台灣拜訪。圖擷自中華文化總會秘書長李厚慶臉書

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，受邀在今年國慶大會亮相，精湛的演出獲得滿滿的好評，但表演一結束，隨即整裝衝機場搭機返日準備隔天的期中考。現在考試結束了，學生們特別錄製感謝影片，謝謝台灣的朋友們，還用中文喊出「我愛台灣」，希望能儘快再來台灣。

中華文化總會秘書長李厚慶17日在臉書發文表示，一早返台飛機剛落地，就收到三段影片，原來是國慶大會受邀表演的日本京都橘高校吹奏部的學生，在上週五期中考結束後，錄製了三段影片分別感謝北一女、曉明女中及台灣的朋友。同學們的熱情，讓他忘卻下著大雨的壞天氣，心中頓時覺得暖洋洋的。

「橘色惡魔」同學們在影片中提到學校的期中考已結束，除了問候台灣的朋友，也關心北一女及曉明女中的同學們期中考是否順利，表示「我們絕對還會再去台灣拜訪的！到時候一定要再見面唷」，影片末尾還手比愛心，用中文喊出「我愛台灣」。

影片曝光，網友紛紛留言回應「真可愛」、「歡迎來台」、「很會欸～這樣以後台灣粉絲會變超多的吧」、「自從國慶後，我天天都在看他們當天的演奏，超喜歡的」、「不要說這麼多～快回來台灣，沒讓各位變胖是身為台灣人的恥辱」。

影片來源／中華文化總會秘書長李厚慶臉書

國慶 橘色惡魔

延伸閱讀

台灣訓練不出橘色惡魔？網點名「這高中樂旗隊」：奪世界音樂大賽季軍

那些年我在建中國樂社 寫在橘色惡魔之後「最美好的一段」

看完橘色惡魔！　名導6歲女兒「立志當北一女樂隊」他鬆了口氣

深蹲、跳躍都難不倒她！橘色惡魔暗藏「義肢女孩」 超完美演出逼哭千人

相關新聞

絕對會再來！「橘色惡魔」期中考結束了 錄影片秀中文喊「我愛台灣」

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，受邀在今年國慶大會亮相，精湛的演出獲得滿滿的好評，但表演一結束，隨即整裝衝機場搭機返日準備隔天的期中考。現在考試結束了，學生們特別錄製感謝影片，謝謝台灣的朋友們，還用中文喊出「我愛台灣」，希望能儘快再來台灣。

南韓「kakao之亂」！通訊軟體讓國家癱瘓

南韓最大即時通訊程式「卡卡歐」（以下稱作kakao）伺服器機房所在的大樓，於10月15日下午發生火災，迫使管理人員中斷電源供應，也造成與kakao相關的各項服務，包括通訊、音樂下載、地圖導航、計程車服務、電子支付等瞬時中斷，使全國陷入麻痺的「黑暗週末」。

驚悚！醫院屋頂藏500具腐屍 胸腔開洞、內臟掏空慘狀曝　

逝者獻出遺體作醫療教學用途，竟落得「曝屍屋頂」的下場！近日巴基斯坦某教學醫院的屋頂出現多具腐屍的影片，驚傳指遺體數目多達500具，有的已成森然白骨、有的內臟被掏空，但真相仍有待商榷，影片就已經在全球引起關注。

法國12歲箱屍少女曾遭性侵虐待 主嫌為24歲女遊民

法國巴黎市中心14日驚傳12歲少女箱屍案，震驚全國。檢方表示，少女生前疑遭性侵、虐待，最後窒息，並於今早傳喚拘提兩嫌，主...

真實人生／日本物理天才改當聯結車司機 首代跳級生逃離學術界只求不餓死

台灣首位爭取到跳級升學的數理資優生楊柏因，13歲念高中、15歲考取台大物理系，當過大學教授、53歲的他，現在是中研院研究員。日本第一代數理資優生發展如何呢？1998年千葉大學破例招收3名17歲的高中生跳級，一人在民間企業做研發，一人改念人文領域。至於當年被稱為物理天才的高中生，轉行當聯結車司機，讀賣新聞追蹤了他後來的人生。...

看準世界盃住宿商機 卡達房東要求房客搬離

隨著世界盃的腳步越來越近，主辦國卡達的房東看準從世界各地湧來球迷帶來的住宿商機，越來越多的房客被要求搬離，當中不少是外國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。