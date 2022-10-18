驚悚！醫院屋頂藏500具腐屍 胸腔開洞、內臟掏空慘狀曝　

逝者獻出遺體作醫療教學用途，竟落得「曝屍屋頂」的下場！近日巴基斯坦某教學醫院的屋頂出現多具腐屍的影片，驚傳指遺體數目多達500具，有的已成森然白骨、有的內臟被掏空，但真相仍有待商榷，影片就已經在全球引起關注。

然而，當地有官員表示「發現周圍至少有200具屍體」，而這些腐屍曾被醫學院學生用作教學用途。院方的解剖主任就指屍體已經在實驗中使用過，並被放置在屋頂上進行「自然腐化」，以提取骨骼和頭骨供進一步醫學研究使用。當局成立了特別委員會著手調查，暫時未有確切遺體數目。

綜合外媒報導，事發於本月13日，巴基斯坦驚傳在木爾坦（Multan）尼什塔爾醫院（Nishtar Hospital）發現了500具腐屍，有人權組織聲稱當中多具屍體遭人為破壞，器官遭摘除，又指腐屍極有可能是失蹤人口，然而該資訊尚待證實就被民眾廣傳。由於該院是尼什塔爾醫科大學的教學醫院，主要為旁遮普省（Punjab）市民提供醫療服務，不少當地市民都曾在該處接受治療，故消息一出即引起轟動，相關影片也被轉載至多個社交平台。

從該段於各地廣泛流傳的39秒影片可見，屍體數量難以估算，被隨意丟棄於某室內，腐爛程度不一，有的尚有蛆蟲爬行，有的已是一具白骨，畫面十分驚悚。影片第15秒時，鏡頭從窗框移至室外，有2秒時間畫面全是一片白光，隨後鏡頭就來到某處屋頂。

可見較接近拍攝者的地上平行放著2具屍體，鏡頭移近，第1具屍體已然風乾，呈蠟黃狀，胸腔部開了個洞，可見內臟已被掏空，遺體未著寸褸，被人放置於布上；旁邊1具呈側臥踡縮狀，有布包裹，隱約可見灰黑的皮膚，地面上有一大片深色水漬。此後鏡頭右移，第3具屍體打橫平躺、臉朝上，褲子未被脫去，頭部有布包裹，同樣呈腐爛的狀態。

隨後，另一段28秒的影片曝光，指出在醫院屋頂發現第4具屍體。從影片可見，數名男子步行至屋頂後，以手機拍攝屋頂，除了從另一角度拍攝上述3具屍體外，轉角處的木架上也被放置了1副仰躺的骸骨，而該屋頂相信就是涉事的尼什塔爾醫院。然而，有民眾質疑腐屍數字真偽。

據報導，發現屍體的是旁遮普省首席部長顧問古傑爾（Tariq Zaman Gujjar），他表示月中到醫院視察時，有知情人士向他舉報「屋頂上有腐爛的屍體」，於是他要求院方開啟太平間的門調查。古傑爾帶同助手進入太平間查看並拍攝過程，其間發現近200具腐屍，「全都光禿禿的、沒有衣服」，至於屋頂上2具置於室外的屍體「處於腐爛的早期階段，蛆蟲到處都是」。

報導又引述古傑爾稱，在他過往50年的生涯中從未見過如此慘狀，「禿鷲和蠕蟲在屋頂上的屍體上覓食。我們的統計顯示，太平間的屋頂上至少有35具屍體」，而這些屍體極可能是「醫學教育目的」用的。但古傑爾強調，完成教學用途後的屍體理應得到妥善安葬，而非隨意丟棄，於是要求院方提供合理解釋。

尼什塔爾醫科大學解剖系系主任發聲明解釋，屍體是警方移交給他們進行驗屍的「身份不明的屍體」，又指「如有需要，將作教學用途」。聲明又指，屍體此前已在實驗中使用過，目前是被放置在屋頂供學生觀察自然腐化過程，「在屍體完全腐爛後，會取回『骨頭』作醫療教學用途。此後會妥善安葬，所以沒有任何不敬」。

然而，這樣的回應更加激起民憤，加上確切的屍體數目及背景資料尚未明確，民眾要求當局對負責人員進行嚴格的紀律處分。旁遮普省政府於是成立了6人委員會調查事件，又勒令院方在限期內提交報告，以及妥善火化遺體；尼什塔爾醫科大學副校長則成立了一個3人委員會調查事件。目前，遺體真實數目及身份背景仍有待查核。

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文章授權轉載自《香港01》