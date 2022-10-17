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上海女生菲律賓遭綁架索20萬美元 被關狗籠毆打凌虐20天
菲律賓傳媒報道，一名中國籍女子上月中在菲律賓遭綁架，除了被關在狗籠內近20天，被人用棒球棍毆打，綁匪更向其男友勒索20萬美元（折合約640萬元新台幣）。
報道稱，9月17日，受害人在邦板牙省（Pampanga province）安吉利斯市（Angeles City）紅燈區一夜店外出時，遭兩名華人及一名菲律賓人帶上車綁走，並載到192公里外的公寓關押。
受害人被關在狗籠期間，綁匪只在籠內放置枕頭及疑似裝排泄物用的水桶。隨後，受害人的男友收到一段她遭人用棒球棍毆打的影片，並被綁匪要求支付20萬美元贖金。
當地警方調查後，發現受害人被關押在八打雁市（Batangas City）一公寓內。10月6日，警方上門突襲搜查時才發現人去樓空，屋內只遺下不銹鋼狗籠、施虐工具等，隨後才在附近一家便利店尋回受害人。
警方只透露受害人來自上海，其他個人身份信息保密，尚未清楚她是如何自行逃脫。目前，警方未公布是否已逮捕綁匪。
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文章授權轉載自《香港01》
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