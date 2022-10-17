海洋廢棄物遍佈全球 威脅海洋生命

海洋廢棄物堆積導致海生物瀕危！許多在海洋作業的船隻的漁網以及捕魚工具遺失或拋棄在海中，會持續累積在海裡，造成海洋汙染，甚至讓許多海洋生物死亡，各國政府應施行減少海洋廢棄物的政策。

海廢數量超乎想像

《TheGuardian》報導，超過2500萬的捕魚網跟140億只魚鉤在海底流浪，威脅海洋生物如海豚、鯊魚、儒艮等等的生活環境，甚至使他們死於非命。

用實際的距離來描述，每年「遺失」在海裡的漁網就足以覆蓋整個蘇格蘭。而如果集合所有種類的海洋廢物，則可以環繞地球多達18圈。

影響整個海洋

《MSN》該報導調查並訪問坦尚尼亞、美國、祕魯等漁業大國的漁民。那些漁民表示，漁網會因為天氣、海況糟糕和船隻脫鉤，或是在和其他船隻爭搶漁獲時雙方的漁網、鉤子糾纏在一起，導致漁網和漁船分離，成為海洋廢棄物。

《Newsweek》漁網和鉤子的功能本來就是抓捕以及捕殺海洋生物，成為海廢的網子鉤子仍然會困住海洋生物，並且會持續多年，無論是在海平面、海底或是在被沖到岸邊。而且海洋是沒有邊界的，所以影響的範圍不只是漁具遺失的地方，而是整個海洋。

海廢難以減少

海洋廢棄物之所以難以消除，很大的原因是因為漁具大部份是由塑膠製成。再者，漁具為了能夠抵抗海洋險惡的環境，通常都設計的很堅固，讓成為海洋廢棄物的漁具更難被分解，或是海洋生物被困住時也更難掙脫。

但這個問題也不是完全沒有解決方案，各國政府可以透過收購廢棄或是不用漁網的方式，來鼓勵漁船工作者珍惜他們的漁具，或是將漁網貼上標籤也可以讓他們更加小心避免海廢產生。

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