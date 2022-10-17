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坐飛機怕小孩哭鬧提醒鄰座 他的回答反讓網友全跪了「帥到心動」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友怕小孩吵鬧提醒鄰座乘客，卻得到對方的暖心回答。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友怕小孩吵鬧提醒鄰座乘客，卻得到對方的暖心回答。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時搭乘大眾交通工具，會碰到正在哭鬧的小孩，這些孩子往往因為年紀較小的關係還不懂事，即使爸媽想要制止哭鬧，往往也束手無策。然而最近有位日本家長，卻意外碰到一位乘客暖心的鼓勵，溫暖事蹟獲得許多網友的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「IkenoYuki」最近分享，表示他有次帶著小嬰兒坐飛機時，隔壁坐著一位美國男子。因為擔心小孩子要是哭鬧了，就會對隔壁的乘客造成困擾，所以特地先告知男子請他多多包容。

沒想到這位美國男性聽完之後，反而告訴這位網友「養育孩子是全人類的共同責任。如果有什麼我能幫上忙的地方，別客氣儘管跟我說」。如此暖心的舉動，讓IkenoYuki瞬間覺得這位男子帥氣無比，也博得其他網友們的稱讚。

不少網友紛紛表示「太帥了，我也想變成能瀟灑說出這些話的人」、「耀眼到讓人睜不開眼」、「有機會我一定也要這樣說」、「小孩子本來就會哭」、「好棒的故事，看得我都心動了」、「這句台詞記起來」、「雖然男的很帥，不過原PO事先提醒的舉動也很讚」、「希望這份善心能在世間傳布」。

嬰兒

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