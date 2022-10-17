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東京高級餐廳「準暴力團」百人大亂鬥 顧客掛彩、店家大門也遭殃

聯合新聞網／ 綜合報導
東京池袋的一間高級法式餐廳，近日爆發百人流血衝突。圖擷自youtube
東京池袋的一間高級法式餐廳，近日爆發百人流血衝突。圖擷自youtube

日本東京鬧區近來爆發一起流血衝突。位於池袋的知名大樓「太陽城60」，在16日晚間疑似有準黑道份子產生紛爭，演變成波及現場百人的鬥毆事件，造成附近民眾的驚嚇。

根據日本媒體「每日新聞」報導，這起事件發生在位於太陽城58層樓的一間法式餐廳。16日晚間6點半左右，有一組人數約100位客人的團體包下餐廳，但就在宴席開始的30分鐘後，警方就收到餐廳人員的通報，表示在場客人起了暴力衝突。

報導指出，一開始先是有十幾個人發生口角，旁人想要勸架，結果反而讓衝突規模擴大，變成大規模的亂鬥行為。調查發現這個團體雖然不是真正的黑道，但因為有過犯罪行為，因而被視為是「準暴力團」。

警方接獲通報到場後，已經有許多團體成員先行離開餐廳，只剩下一些受傷的男性，以及許多被砸得粉碎的餐盤、玻璃和四散在各處的餐點，店家大門也遭到破壞，所幸店員沒有任何傷勢。

至於案發地點的這間法式餐廳，是個擁有12間包廂，能容納400多人，主打能一邊在200公尺高空欣賞風景，一邊享用美食的餐廳，晚餐一個人約要價7千至2萬日幣不等（約相當於新台幣1517至4334元）。衝突事件發生後，使得數十台警消車輛聚集在鬧區大樓周邊，驚動了附近的民眾。

日本 餐廳 黑道 鬥毆

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