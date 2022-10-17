女遊日本卻因喝咖啡進加護病房 返愛爾蘭代價大

每日一杯咖啡不僅是許多人的必備飲品，或是一天開始的重要儀式，但也有少數人對咖啡因過敏。一名愛爾蘭女性在日本喝了咖啡後，嚴重過敏住進加護病房，現在返回愛爾蘭的路遙遙無期。

根據《鏡報》報導，來自愛爾蘭的女性艾卡前往日本度假，兩週前喝了咖啡後卻意外誘發嚴重過敏反應而住進醫院。即便她已盡力避免會讓自己過敏的飲品，但仍逃不過咖啡因引起的嚴重反應，被送往東京的醫院。

據了解，艾卡過去幾週都一直住在加護病房觀察，她的家人也為了想把她帶回去就近治療，積極安排空中醫療專機，希望能把她從日本帶回愛爾蘭。

但醫療專機的費用需要數十萬歐元（約台幣620萬元），這筆龐大金額讓家人難以負擔，現在他們正準備開啟募款活動，希望透過大家的愛心捐贈，讓艾卡可以順利回家。