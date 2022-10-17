包包飄出「惡臭味」全機作噁 美航班迫降乘客急送醫
美國一架載有173人飛往巴貝多的班機，起飛後發現機上出現異常化學怪味，導致飛機緊急迫降佛羅里達州的機場，趕緊將作噁乘客送醫。
根據《鏡報》報導，該班機起飛後沒多久，發現機上飄出異味，導致機上其他乘客不適，為避免意外發生確保飛安，班機隨即掉頭降落在佛州機場，原因是機上乘客的隨身行李飄出「化學氣味」。
機上乘客被護送到停機坪，並帶回航廈中，讓待命的消防隊員把5名不適患者送往醫院檢查，同時航空公司也把握時間檢查機上異味來源。其他乘客則被安置在機場附近飯店過夜，等待隔天一早的新航班。
根據美國航空公司表示，在進行疏散後，請安檢人員上機檢查，發現異味來源是來自某位乘客的隨身行李，除此之外而並無其他異常發現。
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