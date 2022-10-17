快訊

共軍高層換屆習近平2大親信成焦點 其中1人任務是收復台灣

「癌症疫苗」已有突破 BioNTech創始人：有望在2030年前上市

台中紅派重量級前議員楊永昌驚傳辭世 柔道三段高手為體育貢獻半生

「四肢走路、只會吠叫」 烏克蘭女被狗養大生平翻拍成紀錄片

聯合新聞網／ 綜合報導
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。圖擷自The Sun
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。圖擷自The Sun

曾有電影拍出被猩猩扶養長大的人類，在烏克蘭則發生有女孩跟著狗一起生活成長，被發現時只會吠叫，讓發現者相當震驚。

根據《太陽報》報導，烏克蘭女孩馬萊雅3歲時被長期酗酒的父母親鎖在屋外，為了保暖她鑽進狗窩裡與她的寵物狗奈達生活，周遭的流浪漢與奈達都把馬萊雅當自己人，一起分享食物，保護她免於傷害。

據了解，馬萊雅被發現時是四肢著地從圍欄裡爬出，只會吠叫，行為與狗沒有不同。當她被救出時，她失去說話能力，只會用手跟腳在地上跑來上去，並跟狗一樣對著他人吠叫。而吃東西也在地上吃，甚至跟狗一樣用舔的清潔自己，缺乏人類的技能。

8歲的馬萊雅被發現後帶回安置，儘管她被送往寄宿家庭並學習走路與說話，但仍有些像狗的行為無法改善，如她會像狗一樣把東西藏起來，而醫生也表示她不太可能完全康復。即便她成年後，專家們也判定她只有6歲小孩的心智年齡。

現在馬萊雅已經38歲被安置在可以照顧動物的安養院，她可以跟人講話並表達情緒，其中一位安養院醫護人員表示：「當時她被帶來時，不像一個人，而像一隻動物。不過半年後，她完全變了。」

關於馬萊雅的故事也被拍成紀錄片，這60分鐘的影片中她想見虐待自己的父母，她說：「我非常想親眼看見他們，因為我被告知我沒有父母，但實際上我有。」

製作團隊試著找出她的雙親，雖然沒有找到母親，但找到她的父親並安排他們團聚。在畫面中，兩人保持沈默，直到馬萊雅給父親一個擁抱後，之後父親也介紹了同父異母的妹妹給她。

烏克蘭 寵物 安養院

延伸閱讀

古董車收藏家網購經典老車 意外發現後座藏有貓咪木乃伊

蠍子偷渡躲進背包客行囊 偷咬一口男子慘遭送醫

太慌「蟑」！冷氣機竟噴出小強 網揭問題出在「這兩處」

影／「男人與他的狗」海邊互擁看夕陽 路人拍下感動噴淚

相關新聞

當螢幕裡只有絕望：一名英國少女如何被「演算法殺死」？

2017年11月，一名14歲的英國少女茉莉（Molly Russell）在家中自殺身亡。茉莉的父母難過且震驚不已，他們回溯，責怪自己是否忽略了茉莉的求救訊號？是否沒有察覺到茉莉的情緒變化？他們事後在茉莉的手機裡發現可能導致茉莉輕生的線索：自殺前的幾個月，茉莉在Instagram存下2,100則跟自殺、自殘和憂鬱內容有關的貼文；在她使用的Pinterest平台裡，也存下469則相關負面內容。

「四肢走路、只會吠叫」 烏克蘭女被狗養大生平翻拍成紀錄片

曾有電影拍出被猩猩扶養長大的人類，在烏克蘭則發生有女孩跟著狗一起生活成長，被發現時只會吠叫，讓發現者相當震驚。

包包飄出「惡臭味」全機作噁 美航班迫降乘客急送醫

美國一架載有173人飛往巴貝多的班機，起飛後發現機上出現異常化學怪味，導致飛機緊急迫降佛羅里達州的機場，趕緊將作噁乘客送醫。

為何陸企投資法國酒莊頻失利 一切可從工人砸爛打卡機說起

坐落在法國波爾多左岸的粉色莊園盧登堡被116英畝的葡萄樹包圍，這些葡萄樹順著山勢向河延伸。直到最近，莊園面海露臺的旗桿上，還掛著前業主—中國大陸最大上市公司的旗幟。從貴州茅台經營法國酒莊失敗的案例來看，為何陸企與投資者收購波爾多葡萄園的熱潮幾乎退燒？這一切可以從法國工人砸爛打卡機的事件一探究竟...

男子被車高速撞倒輾壓、再拖行10米 僅受輕傷奇蹟生還

大難不死！印度1名男子過馬路時被1輛超速駕駛的白色汽車撞倒後，司機竟不聞不問，反而加速向前駛去，將男子捲入車底拖行近10米。而男子被車輛左邊2個輪子輾過後，竟奇蹟生還，僅受輕傷！

雨量稀少的非洲查德淹水 首都上百民眾撤離

中非查德共和國首都恩加美納自13日起豪雨不斷，造成市區淹水，已有上百居民緊急撤離，首都部分地區甚至需駕駛小船才能到達。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。