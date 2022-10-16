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男子被車高速撞倒輾壓、再拖行10米 僅受輕傷奇蹟生還

香港01／ 撰文：夏洛特
印度北方邦密拉特22歲男子迪維揚什被1輛超速駕駛的白色汽車撞倒後，再遭車輪輾過及拖行，竟僅受輕傷，奇蹟生還。（「Amar Ujala Meerut」facebook影片截圖）
印度北方邦密拉特22歲男子迪維揚什被1輛超速駕駛的白色汽車撞倒後，再遭車輪輾過及拖行，竟僅受輕傷，奇蹟生還。（「Amar Ujala Meerut」facebook影片截圖）

大難不死！印度1名男子過馬路時被1輛超速駕駛的白色汽車撞倒後，司機竟不聞不問，反而加速向前駛去，將男子捲入車底拖行近10米。而男子被車輛左邊2個輪子輾過後，竟奇蹟生還，僅受輕傷！

綜合外媒報道，事發於本月8日晚間約8時45分，印度北方邦密拉特22歲男子迪維揚什（Divyansh）剛和朋友吃完晚飯，步行至十字路口準備過馬路時，一輛白色汽車突然把他撞倒，但司機未有停下查看，而是繼續開車，加速輾過迪維揚什，並將其拖行約10米，再從肇事現場逃逸，暫時仍未落網。車禍事故過程被附近的閉路電視電視清晰拍下，由於事態嚴重，影片被散布到網上，民眾要求警方盡快緝拿在逃司機。

從影片可見，迪維揚什先是被超速駕駛的白色汽車撞至彈起再摔到地面，腳上穿着的紅色拖鞋也被撞飛出去。他大字形躺在地上，大聲叫痛，卻仍未回過神來。而白色汽車未有停下，而是繼續駛前，左前轆輾過迪維揚什的腹部及手臂，他被車速帶動在車下向右側翻滾了數圈，然後被拖行一段路後，再遭車子的左後轆輾過雙腿。白色汽車逕自逃離現場，而迪維揚什茫然地抱臂坐起，隨後因傷躺回地面。友人及途人目擊事故，即時上前照料及追趕逃逸司機，可是未能追上。

迪維揚什被送院治理，令人驚訝的是，雖然迪維揚什被輪子輾壓了2次、又被拖行近10米，但醫生指他的傷勢並無大礙，只是手部骨折及背部的傷勢需要療養，翌日就已經可以出院回家休養。迪維揚什感恩地表示，「我直撃了死亡，但感謝神救了我，這是我的第2條生命」。

目前，肇事司機仍然在逃，涉事汽車亦未被尋獲，但警方認為閉路電視已清晰拍下意外經過，有信心把司機逮捕歸案。

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文章授權轉載自《香港01》

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