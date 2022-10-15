快訊

土耳其礦坑爆炸崩塌 近50人受困300公尺深地底、至少22人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《哈利波特》「海格」羅比‧寇特蘭離世 享壽72歲

香港01／ 文：張子傑

著名電影《哈利波特》（Harry Potter）飾演半巨人海格（Hagrid）的蘇格蘭男星寇特蘭（Robbie Coltrane）在10月14日離世，享壽72歲。

英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，與寇特蘭合作四十年的經紀人萊特（Belinda Wright）表示，對方在蘇格蘭福爾柯克（Falkirk）一間醫院內離世，但沒有透露死因。

寇特蘭原名麥克米倫（Anthony Robert McMillan），他在1979年出道，其後參演多套電視和電影，包括劇集《Cracker》、詹姆士‧龐德（James Bond）系列電影《新鐵金剛之金眼睛》（Golden eye）及《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）。

不過講到最具代表性的角色，相信非海格莫屬，萊特形容，寇特蘭飾演的海格為世界的兒童和成年人帶來歡樂，而且在過去20年，來自支持者的書信不絕，認為對方以海格的身份流芳百世。

夥拍寇特蘭多年、飾演哈利波特的男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）及原作者jk羅琳（J.K. Rowling）分別留言悼念，大讚對方生前幽默、充滿天份和絕無僅有。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）則認為寇特蘭是一位多才和演技深入民心的演員，無論是喜劇到鋒芒畢露的作品都可以勝任。

寇特蘭在2006年獲頒大英帝國勳章（OBE），表揚他對演藝界的貢獻。他離世後，遺下一對兒女、前妻和胞姊。

延伸閱讀：

哈利波特-魁地奇quidditch改名-魁地球-與作者羅琳劃清界線

哈利波特20周年-最大人生贏家-沒人記得他-卻娶到這荷里活女神

文章授權轉載自香港01》

電影 蘇格蘭 英國 香港 BBC

相關新聞

《哈利波特》「海格」羅比‧寇特蘭離世 享壽72歲

著名電影《哈利波特》（Harry Potter）飾演半巨人海格（Hagrid）的蘇格蘭男星寇特蘭（Robbie Coltrane）在10月14日離世，享壽72歲。

土耳其礦坑爆炸 死亡人數攀升至22人

土耳其北部一處礦坑今天因甲烷爆炸導致崩塌，救難人員在石塊堆中已挖出22具屍體，搜救行動仍在進行中

土耳其礦坑爆炸 近50人受困數百公尺地底

土耳其北部一處礦坑今天不明原因發生爆炸，有將近50名煤礦工人受困數百公尺地底

研究：2022年53億支手機變廢物 危險材質威脅環境

專家今天表示，今年全球大約160億支手機中，預計將有超過50億支被丟棄或束之高閣，他們呼籲更積極回收這些舊手機內所含危險...

日本漫畫「凡爾賽玫瑰」50週年紀念 東京辦展吸引鐵粉參觀

日本國民少女漫畫「凡爾賽玫瑰」的主角人物身著華美服裝，內容涉及宮廷鬥爭陰謀，還有浪漫的愛情故事，背景設定在法國大革命時期...

環保人士潑番茄汁抗議 梵谷代表畫「向日葵」差點遭殃

根據社群媒體推特流傳的一段影片顯示，環保人士今天在英國國家美術館進行抗議活動時，把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。