研究：2022年53億支手機變廢物 危險材質威脅環境

專家今天表示，今年全球大約160億支手機中，預計將有超過50億支被丟棄或束之高閣，他們呼籲更積極回收這些舊手機內所含危險材料。

法新社報導，廢棄電子電機設備（Waste Electricaland Electronic Equipment，WEEE）研究聯盟發現，將不再使用的手機平整堆疊起來，高度可達5萬公里，超過國際太空站（ISS）與地表距離的100倍。

儘管含有金、銅、銀、鈀和其他有價值的可回收成分，但幾乎所有這些不再使用的手機會被囤積、丟棄或燒掉，對健康和環境形成重大危害。

代表46個生產者責任組織的非營利協會WEEE論壇（WEEE Forum）總幹事里洛伊（Pascal Leroy）告訴法新社：「智慧型手機是我們最關注的電子產品之一。我們若不回收它們所含稀有材料，就必須在中國或剛果等國家開採這些材料。」

根據2020年全球電子廢物監測數據顯示，全球每年平均產生4448萬噸未回收電子廢棄物，報廢手機不過是冰山一角。

根據今年6月至9月在6個歐洲國家所作調查，不再使用的50億支手機中，許多會被囤積而不是扔進垃圾桶。

一些家庭和企業會把手機遺忘在抽屜、衣櫥、櫥櫃或車庫裡，而不是送去維修或回收利用。報告稱，目前歐洲一般家庭每人囤積的電子設備多達5公斤。

接受調查的8775戶家庭中，46%認為囤積小型電器和電子設備的主要原因是未來可能還用得到。另有15%留下這些東西是打算出售或送人，13%則是因為「情感價值」而保存它們。

里洛伊說：「人們往往不瞭解，所有這些看似微不足道的物品其實很有價值，全球加總起來數量龐大。但是從來沒有人自願去收集電子垃圾，因為成本很高。這就是立法很重要的原因。」

聯合國訓練研究所（UNITAR）資深科學專家巴德（Kees Balde）告訴法新社，在歐洲，50%至55%電子垃圾會被收集或回收；在低收入國家，「我們的估計跌至5%以下，有時甚至低於1%」。

與此同時，每年有數千噸電子垃圾從富裕國家，包括歐洲聯盟成員國，運往開發中國家，增加他們回收的負擔。

接收電子垃圾的國家往往缺乏安全處理電子廢棄物的資金，而汞和塑膠等有害物質會污染土壤、水源並進入食物鏈。

2019年的一項調查發現，在西非國家迦納，首都阿克拉（Accra）的阿博布羅西（Agbogbloshie）垃圾場附近所產的雞蛋氯化戴奧辛（chlorinated dioxins）含量比歐洲所允許的含量高出220倍。