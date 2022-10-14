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病床推一半電梯突下墜！患者「頭朝下」栽進去 17秒奪命影片曝

聯合新聞網／ 綜合報導
印度首都新德里日前發生一起驚悚的死亡意外。示意圖/ingimage
印度首都新德里日前發生一起驚悚的死亡意外。示意圖/ingimage

印度首都新德里日前發生一起驚悚的死亡意外，一名男性患者躺在擔架上，由兩名醫護人員推入電梯中，沒想到才推進去一半，電梯就突然往下墜，導致該名患者以「頭朝下」姿勢墜落身亡，影片曝光後引發熱議。

根據印度《RJ NEWS》報導，該起意外發生於10月8日下午，從影片中可見，當時一名男性患者意識不清地躺在擔架上，由2名醫護人員前後推著擔架進入電梯，沒想到才推到一半，電梯卻突然急速下墜，其中一名醫護人員都還來不及將患者拉出電梯，患者瞬間就連同擔架整個人以「頭下腳上」的姿勢栽了下去。

由於事發突然，一旁路過的民眾也趕緊上前幫忙，但卻無能為力，只能眼睜睜看著患者墜落。

而這部約17秒的驚悚影片也在推特上瘋傳，引起網友們高度關注，連當地的警察局官員也轉發此影片，並祈禱該名病患及護理人員平安。不過事後有外媒報導，該名患者最終仍不幸身亡。

電梯 印度

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