病床推一半電梯突下墜！患者「頭朝下」栽進去 17秒奪命影片曝

印度首都新德里日前發生一起驚悚的死亡意外,一名男性患者躺在擔架上,由兩名醫護人員推入電梯中,沒想到才推進去一半,電梯就突然往下墜,導致該名患者以「頭朝下」姿勢墜落身亡,影片曝光後引發熱議。

根據印度《RJ NEWS》報導,該起意外發生於10月8日下午,從影片中可見,當時一名男性患者意識不清地躺在擔架上,由2名醫護人員前後推著擔架進入電梯,沒想到才推到一半,電梯卻突然急速下墜,其中一名醫護人員都還來不及將患者拉出電梯,患者瞬間就連同擔架整個人以「頭下腳上」的姿勢栽了下去。

由於事發突然,一旁路過的民眾也趕緊上前幫忙,但卻無能為力,只能眼睜睜看著患者墜落。

而這部約17秒的驚悚影片也在推特上瘋傳,引起網友們高度關注,連當地的警察局官員也轉發此影片,並祈禱該名病患及護理人員平安。不過事後有外媒報導,該名患者最終仍不幸身亡。

