又找到疑似新人骨、襪子！日本環球影城萬聖節遊客人心惶惶

2007年，梅麗莎．盧西奧（Melissa Lucio）被控將自己的二歲女兒瑪萊亞（Mariah）虐待致死，她成為美國德克薩斯州首位被判死刑的拉丁裔女性。梅麗莎的上訴於2011年被否決，然而在2019年，美國中央的上訴法院推翻了死刑。這個決定在不久之後又被推翻，梅麗莎仍懸在最後一哩路。

2022-10-13 18:00