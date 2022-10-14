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不想聽到提分手 OnlyFans女模狂刺男友心臟讓他「離不開」

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特因為不願和男友分開而痛下毒手。圖擷自Instagram
懷特因為不願和男友分開而痛下毒手。圖擷自Instagram

國外一名成人網站女模，為了留住男友，竟然拿刀朝男友胸口猛刺，導致男友不治身亡。

據《鏡報》（Mirror）報導，24歲的懷特（Abigail White）是成人網站OnlyFans的女模。今年三月，男友李維斯（Bradley Lewis）向懷特提出分手，於是懷特便拿刀刺殺男友胸口多次。

隔壁鄰居坎迪（Laura Cundy）接受警方訊問時表示，當時她聽到懷特大叫救命，衝到屋內就看到李維斯仰躺在廚房地上，旁邊還有一把血跡斑斑的菜刀。坎迪表示，當時她以為李維斯已經死了，因為他一點反應都沒有，臉色也非常蒼白。坎迪趕緊報警，並在發現李維斯還在呼吸時，拿一件T恤壓在傷口止血。

坎迪供稱，當她詢問懷特發生什麼事，懷特宣稱是男友拿刀自殘。坎迪詢問是因兩人爭執導致自殘嗎？懷特只淡淡地說了是。坎迪表示，當下懷特沒有哭但非常慌張，她捧著男友的臉一直說：「別離開我，別離開我」，還不斷追問急救人員為何這麼久都沒有抵達現場。

李維斯於3月25日不治身亡，懷特遭指控謀殺但否認犯罪。不過為了減輕罪刑，懷特已承認過失殺人，目前全案仍在審理中。

殺人 分手 情侶

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