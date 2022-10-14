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買單是男友的工作！女子當「全職女友」整天在家追劇、血拚

聯合新聞網／ 綜合報導
艾瑞卡說自己現在的工作就是當個「全職女友」。圖擷自太陽報
艾瑞卡說自己現在的工作就是當個「全職女友」。圖擷自太陽報

英國一名女子近期在網路上分享自己的「夢幻工作」引發熱烈討論。原來女子現在的工作就是「全職女友」，整天只要在家做早餐、弄美甲，讓不少網友看了直呼好羨慕。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年27歲的艾瑞卡（Summer Erica）和30歲男友住在格拉斯哥。不過特別的是艾瑞卡只要在家和男友談戀愛就是在「上班」，不用通勤到辦公室工作讓她覺得很幸福。

不過艾瑞卡並不是沒做過其他工作。她在念大學之前擔任過三年的小學老師。她在2021年和男友交往，並在今年大學畢業，但她就是不想做一般的全職工作。艾瑞卡說，她和男友討論後，男友主動提出要「照顧她」，於是她決定在今年六月搬到蘇格蘭和男友同居。

艾瑞卡說，現在的生活簡直就是所有女生的夢想。每天早上醒來為愛的人做早餐，然後就只要穿著睡衣看Netflix追劇。她表示，自己不知道男友賺多少錢，也不知道房貸或各種帳單的價錢。她唯一知道的是「男友的工作就是要買單」。

有不少網友好奇艾瑞卡是否整天待在家閒閒沒事做。但艾瑞卡說全職女友其實是很忙的。她要幫男友準備三餐，還要打掃家裡、出去遛狗等等。她強調，男友在家連動根手指都不用，她會幫她洗熨所有的衣服，也會隨時確保男友有食物吃。

雖然已經有「全職女友」這份工作，但艾瑞卡還是會透過經營YouTube和美甲美睫賺錢。她每個月靠這些「兼職」賺進約500英鎊（約17900元台幣），通常都拿來治裝、美容。

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