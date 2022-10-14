自認超帥卻交不到女友 母胎單身男揚言「屠殺3千女」下場超慘

美國一名22歲的母胎單身男，自認自己外表帥氣，常在網路上分享自己的自拍照。不過過去22年來他都交不到女友，因此計劃血染校園，事件曝光後恐遭判無期徒刑。

據福斯新聞（Fox News）報導，22歲的傑柯（Tres Genco）這輩子沒交過女友。他認為自己是個非自願單身者（INCEL,involuntary celibate），而這一切都是女性造成的，因此開始變得偏激，隨著時間過去越來越仇女。

2019年他加入線上INCEL團體，常常在平台上發表仇恨言論，甚至還分享自己拿水槍向女性和情侶噴柳橙汁。傑柯的行為疑似是模仿INCEL圈名人艾略特·羅傑（Elliot Rodger）。2014年，當年22的羅傑就因仇女拿槍掃射校園，造成6人受傷、14人死亡。在駭人的槍擊事件之前，羅傑也曾拿水槍向學生噴柳橙汁。

據報傑柯在2019年時曾在網路上留言表示支持羅傑。同年他還列出「殺戮宣言」，計劃要在2020年掃射俄亥俄大學，並寫下希望至少「屠殺3000人」。他在網路上搜尋該校相關活動和「策劃槍擊犯罪」等字眼，並購買格洛克 17 彈匣、布伊刀、防彈背心、骷髏圖案的面罩和寫有「復仇」字樣的帽T等物品。

2020年3月，由於傑柯和母親爆發衝突，當地官員到傑柯家中調查後，才意外發現傑柯的企圖。調查人員在傑柯家中發現兩把槍、上膛的彈匣、防彈背心和彈藥箱，隨後將他逮捕。

今年10月12日，傑柯承認自己因「仇恨、嫉妒和復仇」計劃殺害女性。傑柯被控仇恨罪未遂，認罪後將面臨無期徒刑判決。