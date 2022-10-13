就為三千日圓！四男入侵公寓搶劫勒索 綁同事15小時威脅「斷手指」

日本近來發生一起嚴重的治安事件。一群男子疑似因為金錢糾紛，結果聚眾闖入民宅，不只搶劫被害者，還將對方綁架監禁數十個小時，為的就是勒索更多贖金，囂張行徑令人髮指。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，從事建築業的河口彪、泉彌真斗等四位男子，在上個月19日闖入東京東村山市的一間公寓內，毆打一樣是建築工人，當時正在睡覺的20多歲男性住戶，並搶劫對方身上約3000日幣現金（約相當於新台幣653元）。

隨後，四人強行將被害者押上車，以「切斷手指」等言語威脅對方，要他繳出更多金錢。四人綁架被害者，車輛先後行經東京市區及神奈川縣等地，過程一共長達15個小時。

警方逮捕到河口等人後，發現嫌犯其實在小學時就和被害者認識，兩人現今也在同個職場工作。河口供稱與被害男子在建設工程上有金錢糾紛，但對於暴力、搶劫與綁架行為加以否認。

網友們則對這起案件紛紛表示「三千日圓？確定不是三千萬嗎」、「只為了三千日圓一生就這樣結束了，真是便宜的人生」、「開15個小時的車，油錢都超過三千了」、「現在人民生活很吃緊，越來越多這種犯罪」、「這15個小時拿去工作都賺更多」、「現在的黑道還有切手指這種事喔」。