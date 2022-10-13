快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新實驗：類人腦組織植入鼠腦 解謎腦神經疾病

中央社／ 舊金山12日專電

史丹佛大學實驗室裡有一批老鼠的小腦袋裡帶了點人味，它們獨特的大腦裡被植入了人類神經元，研究人員在新的實驗中試圖解開自閉症等腦神經系統疾病的謎題。

7年前，史丹佛大學的研究人員在實驗室中，用人類的皮膚細胞製造幹細胞、培育出和人類大腦皮層相似的組織，然後將這個腦組織植入約100隻新生幼鼠的頭骨，由於這些老鼠的免疫系統較弱，因此沒有產生移植後的排斥現象。

人腦的細胞隨著時間繼續茁壯成熟，並與老鼠的大腦細胞融合，6個月後，人腦細胞大約佔了鼠腦半球的1/3。大腦分為左右半球，每個半球司掌不同的功能。相關研究成果發表在今天出刊的「自然」（Nature）科學雜誌。

研究人員將人體組織植入實驗老鼠大腦專門接收和處理觸覺或痛覺的區域，經過兩週的訓練，每當研究人員用藍色雷射光刺激人類神經元，老鼠就開始舔嘴想要找水喝。另外，研究人員用一道空氣刺激老鼠的鬍鬚時，也觀察到了人類神經元有反應。

國家廣播公司（NBC）今天報導，科學家們希望以人鼠大腦的移植實驗，了解基因突變如何影響人腦迴路的思維和行為方式。最終用在研究自閉症、帕金森氏症或阿茲海默症等神經性退化疾病，甚至測試新療法的有效性

這項研究由史丹佛大學醫學院精神病學與行為科學教授巴斯卡（Sergiu Pasca）主導，研究團隊還把3名提摩西症候群（Timothy syndrome）患者的人體組織移植到幼鼠，並且發現其中的基因突變阻礙了鼠腦的發育。

摩西症候群是一種罕見的人類遺傳疾病，有可能發生異常心跳而導致生命危險，也可能造成自閉症。

加州「信使新聞」今天報導，相關領域的研究約20年前起步，當時史丹佛大學學者魏斯曼（IrvingWeissman

）與拉荷亞「索克研究所」（Salk Institute of LaJolla） 的蓋吉（Fred Gage）團隊，開發了一種動物與人腦的小型混合體，在一隻健康老鼠的大腦中植入數百萬個人類細胞，但那些細胞從未完全整合、最終死亡

隨著科技進步，科學家創造出更接近人腦的實驗模型，愈能突顯新實驗的價值，不過也伴隨棘手的問題。美國國家科學院在2021年的報告中提到，此類研究對理解人類大腦提供了希望，但仍須納入道德考量。

巴斯卡表示，受試的老鼠沒有出現焦慮或痛苦，他期望從實驗室裡的老鼠大腦就能夠成功研究、理解人腦的問題，並停在那裡；基於倫理和動物福利，他反對將研究轉移到黑猩猩、猴子等與人類演化近親的靈長類動物。

老鼠 人腦

延伸閱讀

腸道不健康，竟會傷害記憶力？ 防失智不只靠飲食，還要多做一件事

《HUMANKIND人類》新料片《Together We Rule》開放預購 展開全方位外交角力

NASA宣布雙小行星改道測試成功！人類史上首次改變天體運動

睡覺可以幫大腦排毒？研究：睡不夠與睡太多，增加阿茲海默症風險！

相關新聞

護士值班16小時回家撞見男友房內偷情 冷靜躺床上嚇呆渣男與小三

捉姦在床的場面通常非常火爆，正宮拳打腿踢也是稀鬆平常的事。惟外國有女網民拍片分享，身為護士的她曾在值班16小時後回家，卻意外撞見男友與小三在她的房間內親熱，她當下沒有大吵大鬧，反而默默地躺在床上，累得直接叫他們離開，其與眾不同的應對方法引來網民熱議，更大讚她有霸氣。

新實驗：類人腦組織植入鼠腦 解謎腦神經疾病

史丹佛大學實驗室裡有一批老鼠的小腦袋裡帶了點人味，它們獨特的大腦裡被植入了人類神經元，研究人員在新的實驗中試圖解開自閉症...

健康來得及／哪些運動有助防失智？新發現：做家事降2成風險

專家長期以來認為，運動有助預防失智症，但儘管知道這個模式普遍存在，相關主題的研究規模卻很小，而且往往互相矛盾，對於哪種運動最有幫助，以及頻率或強度幾乎沒有共識。但最近幾個月發布的三項大型研究，針對數千到數十萬人進行多年追蹤調查，提供了一些明確有用的指引。...

圖解新聞／地球保衛戰 NASA太空船一撞 小行星換軌道

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你瞭解美國NASA「行星防禦系統測試」如何完成人類首度改變天體運行的壯舉。美國太空總署（NASA）11日宣布，上個月太空船撞向大如足球場的小行星「迪莫佛斯」，這是人類首度改變天體運行，也意味行星防禦系統概念首次測試成功。

馬斯克賣「燒焦頭髮」香水 短短幾小時賺3000多萬

全球首富馬斯克（Elon Musk）推文指出，旗下「鑽洞公司」正推出一款名為「燒焦頭髮」的香水，據稱短短數小時內就已賣掉...

四千多顆「潛在威脅天體」 撞擊陸地能毀一座城市

「世界末日」、「彗星撞地球」以及最近的「千萬別抬頭」等電影相繼締造票房，說明了好萊塢對於災難從天而降的可能性有多麼著迷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。