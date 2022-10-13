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護士值班16小時回家撞見男友房內偷情 冷靜躺床上嚇呆渣男與小三

香港01／ 撰文／朱利安
一名女護士在值班16小時後回家，卻意外撞見男友與小三在她的房間內親熱。示意圖／ingimage
一名女護士在值班16小時後回家，卻意外撞見男友與小三在她的房間內親熱。示意圖／ingimage

捉姦在床的場面通常非常火爆，正宮拳打腿踢也是稀鬆平常的事。惟外國有女網民拍片分享，身為護士的她曾在值班16小時後回家，卻意外撞見男友與小三在她的房間內親熱，她當下沒有大吵大鬧，反而默默地躺在床上，累得直接叫他們離開，其與眾不同的應對方法引來網民熱議，更大讚她有霸氣。

女事主鄧罕（Taylor Dunham）在TikTok分享影片，她在片中憶述該段經歷，指當天剛連續值班16小時，她拖着疲累的身軀回家，未料打開房間，竟目擊男友與另一名陌生女子正打得火熱，她不但沒有阻止兩人行為，反而異常冷靜地直接躺到床上，還叫當時的男友到其他地方繼續「辦事」。

鄧罕解釋，當下她剛完成工作，已經累得不想吵架，「我那天晚上還像嬰兒般熟睡」。她續指，在揭發男友出軌後，她叫對方收拾家中的東西離開，而男方最後也決定與小三繼續生活，後來還迎來小生命，而她則一點也不在乎，並早已放下這段過去。

影片引來大批網民觀看，紛紛讚歎鄧罕處變不驚的態度，又指她冷靜對付出軌渣男的方式太霸氣，「我不可能會這麼冷靜，說不定會因此坐牢了」、「我肯定那男的曾有一秒想過妳想加入他們，還因此非常興奮」。

女事主鄧罕（Taylor Dunham）捉姦在床當下沒有大吵大鬧，反而非常冷靜地躺到床上，讓男方和小三嚇呆了。TikTok
女事主鄧罕（Taylor Dunham）捉姦在床當下沒有大吵大鬧，反而非常冷靜地躺到床上，讓男方和小三嚇呆了。TikTok

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文章授權轉載自《香港01》

房間 出軌 嬰兒

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