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日本火箭發射失敗 自爆墜海

聯合報／ 國際組／綜合報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天試射一枚小型火箭，不過在升空後不久出現異常，不得不傳送自爆指令，造成同型火箭首度發射失敗。目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。路透社
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天試射一枚小型火箭，不過在升空後不久出現異常，不得不傳送自爆指令，造成同型火箭首度發射失敗。目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。路透社

日本宇宙航空研究開發機構（ＪＡＸＡ）十二日發射小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」六號機，但升空過程發生問題遭空中引爆，是愛普瑟隆首度發射失敗。目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。

ＮＨＫ等媒體報導，愛普瑟隆六號機十二日上午九時五十分左右從日本鹿兒島縣內之浦宇宙空間觀測所發射升空，但升空過程發生問題，控制中心決定手動破壞機體，發射宣告失敗，研判火箭自爆後應已墜落在菲律賓東方海面上。

ＪＡＸＡ表示，因為判斷火箭升空後無法安全飛行，所以送出破壞機體指令，引爆火箭上用來自爆的炸藥。這項指令，是針對升空火箭發生異常無法控制、不知會飛到何處時，為了不讓火箭掉落對人群或設施造成危害，而在空中引爆的措施。ＪＡＸＡ將調查原因。

日本曾在一九九九年及二○○三年時，分別對H二火箭及H二A火箭傳送破壞指令，不過這兩種火箭都屬液體燃料火箭，這次是首度在空中引爆屬固態燃料火箭的愛普瑟隆六號機。

火箭 日本 菲律賓

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