NASA撞偏小行星 模擬保衛地球

美國太空總署（ＮＡＳＡ）十一日宣布，上個月安排用太空船撞向小行星「迪莫佛斯」後，成功地改變其運行軌道，標誌著人類首次改變行星運行軌道。這個代號為ＤＡＲＴ（飛鏢）的任務全名是「雙小行星軌道轉向測試」，耗資三點三億美元（約新台幣一百零五億元），歷時七年終於得到驗證。這也是史上首次測試行星防禦系統概念，旨在防止彗星撞地球這類慘劇發生。

ＤＡＲＴ計畫去年十一月由SpaceX火箭發射太空船，自殺式撞向目標小行星，是人類首次嘗試改變天體運行軌道。台灣時間今年九月廿七日清晨，ＤＡＲＴ太空船以二萬四千公里時速，撞上互相環繞的雙小行星「迪迪莫斯」和「迪莫佛斯」中的後者。ＮＡＳＡ表示，這兩顆小行星對地球都不構成威脅。

撞擊發生後，過去兩個星期研究人員一直在使用望遠鏡確認迪莫佛斯的軌道周期是否發生變化，日前終於確認。

迪莫佛斯約有一個足球場那麼大，雞蛋形狀，圍繞比它大五倍的迪迪莫斯運行，運行一周原本需要十一小時五十五分鐘。遭太空船撞擊後，迪莫佛斯的軌道改變，運行周期縮短了卅二分鐘。

科學家原本預測，ＤＡＲＴ的撞擊將使迪莫佛斯的軌道運行時間縮短至少十分鐘，就算只縮短七十三秒也算成功。而實驗結果讓他們驚喜萬分。卅二分鐘的變化，加上正負兩分鐘的誤差，已大大超出ＮＡＳＡ最低標準的廿五倍。ＮＡＳＡ署長納爾森在記者會上表示：「這是地球防禦的分水嶺，也是人類的分水嶺。感覺像是電影情節，但不是好萊塢」。ＮＡＳＡ行星科學組組長葛雷茲表示，「如果我們有足夠時間提前發現具有潛在危險的小行星，我們有能力使其偏轉。關鍵是及早發現」。

歐洲太空總署（ＥＳＡ）計畫二○二四年啟動名為「赫拉」（Hera）的探測任務，向迪莫佛斯和迪迪莫斯小行星系統發射新的探測器。該探測器預計在二○二六年抵達，進一步觀察迪莫佛斯上的ＤＡＲＴ太空船撞擊坑，並嘗試精確測量該小行星的質量。