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男子瀕死90分鐘 昏迷一周後醒來只記得這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲男子布萊克因心臟病導致心臟驟停90分鐘，撿回一條命後他卻只記得一件事。(ingimage)
澳洲男子布萊克因心臟病導致心臟驟停90分鐘，撿回一條命後他卻只記得一件事。(ingimage)

人瀕死前與死後會發生什麼事，是很多人所好奇且想解開的謎團，而澳洲一名男子因心臟驟停90分鐘，死後復活有了不一樣的體驗。

根據《news.com.au》報導，澳洲男子布萊克3年前因心臟問題在睡夢中沒了心跳長達90分鐘，擁有家族心臟病史的他，當天才騎完45公里的自行車，臨睡前都跟妻子梅琳達在一起。沒想到淩晨3點多，淺眠的梅琳達被布萊克的聲音吵醒，梅琳達發現他不對勁，趕快撥電話給消防隊。

救護人員先在電話裡指示梅琳達將布萊克移下床，幫他做20分鐘的心肺復甦術後，救護人員到場接手，並用心臟除顫器（AED）電擊心臟10-12次，隨後到場救護人員告訴梅琳達，布萊克情況可能不樂觀。

接下來的90分鐘裡，醫護人員努力急救，就在布萊克的心臟即將停止前，他們奇蹟似地找到脈搏，而布萊克也在醫院待了一週後醒來，且沒有腦損傷的現象。

布萊克表示，自己不記得被急救與在醫院的時間，只記得自己週六晚上睡覺前以及週四早上在加護病房的病床上醒來。很多人問布萊克這段時間看到什麼？布萊克表示：「不，我什麼也沒看到，沒有明亮的燈光，沒有那樣的東西。」

雖然布萊克沒看到亮光，但有其他人看到，例如來自美國的傑西看到自己已故的好友；另一位有瀕死經驗的辛西雅則看到光亮的長廊，迎面而來是她已故的祖母。

從心理學角度來看，有人說這是種防禦機制，也有人說這是對早期記憶的閃退，如我們所知大腦需要大量氧氣與血液供應才能有效運作，當這兩項需求被阻斷時，大腦就不能正常運作。

醫護人員 心臟病

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