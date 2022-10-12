日清純系女優「想留回憶」踏入暗黑界 母知情卻因這點隱瞞父

日本成人產業發展蓬勃，卻因職業種類特殊，使大部分的女優都選擇隱瞞親人默默「下海」。然而，才出道滿一年的日本人氣AV女優石川澪卻打破慣例，為了趁年輕時留下美好的回憶，自己向母親坦言「進入暗黑界」，她的母親因擔心老公知情後會暴怒，還幫石川澪隱瞞真相。

專門研究日本成人片的評論家及專欄作者「一劍浣春秋」近日在《Play NO.1》發表文章，他表示，石川澪主動向母親提起自己的工作，原先稱自己在做平面模特兒，後來才慢慢切入主題，坦言自己正在「暗黑界」打滾。石川澪的母親並不知道女兒有多受歡迎，只因擔心老公知情後會大發雷霆，而選擇幫女而隱瞞真相，至今仍不敢跟老公提半個字。

石川澪曾在訪談中提到，就算父親不同意也沒有關係，她不曾後悔「踏入暗黑界」，甚至對這份工作頗具熱忱，為了趁年輕時留下美好回憶，她仍會在業界繼續努力。

今年20歲的石川澪擁有媲美偶像級的臉孔，且身材玲瓏有致，是許多鄉民眼中的女神，「一劍浣春秋」也認為她是目前最有希望的新人之一。出道剛滿一年的石川澪便擁有極高的人氣，光推特就有超過34.5萬人追蹤，除了成人拍攝外，石川澪也經營YouTube頻道，分享自己的日常生活，藉此拉近與粉絲的距離。