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殺害妻小被關 嫌犯自挖雙眼「吃掉」 判決出爐了

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在2004年殺害妻小，近期法院重審，免除男子死刑。示意圖，圖片來源／ingimage
男子在2004年殺害妻小，近期法院重審，免除男子死刑。示意圖，圖片來源／ingimage

美國一名嫌犯不只殺害自己的妻子和小孩，更喪心病狂的在入獄以後把自己眼睛挖出來吃掉。原本當年這名嫌犯已經遭判死刑，卻在近期因為種族議題重審，推翻死刑判決。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名嫌犯托馬斯（Andre Thomas）在大概10歲的時候就出現幻聽等心理問題。他和妻子博倫（Laura Boren）未滿18歲就懷孕因此結婚。沒想到妻子為他生下兩個孩子後，兩人感情出現裂痕，最後離婚分居，托馬斯的妄想越來越嚴重，酗酒和用藥的問題也越演越烈。

2004年初，當年21歲的托馬斯闖進前妻家中，刺傷妻子胸口並取出肺部。除此之外，他還跑到兒女的房間內將兩人殺死取出心臟。神智不清的托馬斯認為，自己是受到上帝感召除去惡魔，他在犯案後拿刀刺入自己胸口三次，並打電話給前岳母尋求幫助，這起慘絕人寰的命案才因此曝光。

2005年，托馬斯遭判極刑謀殺與死刑。入獄後，因為他相信聖經鼓勵他要把眼睛挖出來，於是徒手把右眼挖出。他在獄中多次自傷，2008年時更把左眼也挖出來吃下肚。不過由於托馬斯的精神狀況異常，加上他和前妻是黑人與白人結婚，引發種族爭議，直到現在托馬斯都並未真的被處以死刑。

托馬斯的律師提出，當年陪審團全都是白人，他們因為不贊同異族通婚，堅持要維護白人血統，才會判托馬斯死刑。除此之外，由於托馬斯有嚴重精神疾病，因此法院也無法處決托馬斯。托馬斯律師指出，現在才追究托馬斯的死刑，對於德州的治安根本沒有什麼幫助，主張應讓他在監獄度過餘生。

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死刑 命案

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