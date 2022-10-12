畜牧業佔排碳一半 紐西蘭要課污染稅

最快2025年，紐西蘭將針對畜牧動物製造溫室氣體課稅。紐國政府指出，為了降低牛隻排氣以及排尿產生的環境污染，將率先對牛隻數量與排放污染制定課稅標準。對此，畜牧業代表則認為課稅基礎必須公平，才能讓計畫順利推動。

紐西蘭將領先全球課稅

據《衛報》報導，紐西蘭630萬隻牛所排放的污染是當地最大的環境問題之一，因此，這次計畫包含針對牲畜排放的甲烷以及富含肥料尿液中的一氧化二氮加予課稅，上述兩種佔全國污染排放將近一半。

紐西蘭總理阿爾登表示，「世界上還沒有其他國家開發出定價和減少農業排放的系統，因此我們農民將從身為先行者而受益。」

提升畜牧業競爭力

當地政府也表示，透過這項措施將讓紐西蘭最大出口市場能在全球擁有競爭優勢並可望達到2030年甲烷減量計畫。

該計畫指出，2025年，符合牛隻大小與肥料使用門檻的業者將繳交政府每1~3年提出的稅款，而該價格則會依紐西蘭承諾在2030年減少10%甲烷達成率而彈性變動。所得稅款將用於新技術、研究與獎勵採用友善氣候的業者。

全國齊減碳

據《歐洲新聞台》報導，紐西蘭農業部長歐康納指出，「農民已透過更多常見乾旱與洪水感受到氣候變遷的影響，這次能在農業排放上成為好的領頭羊有利環境與經濟。」

紐西蘭人口僅500萬人，但牛隻與羊數量分別高達1,000萬與2,600萬隻以上。該國政府承諾減少溫室氣體排放並在2050年達到碳中和，其中計畫包括承諾在2030年減少畜牧動物甲烷排放1成，2050年最高來到47%。

業者籲課稅要公平

紐西蘭牛羊肉推廣協會會長莫里森表示，「如果業者得接受農業排放繳交稅款，必須正確地計算在農場內發生的碳截存至為重要。紐西蘭牛羊畜牧業者的土地內擁有140萬公頃原始森林可以吸碳，這一點一開始就該納入考量才是公平。」

另外，紐國全國農戶聯盟會長霍格德指出，「如果農場課稅開始實施，相信農場將會出售農場。」

【更多精采內容，詳見 】