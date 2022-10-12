男子遭卡車壓死 竊賊眾目睽睽下洗劫死者偷走錢包

紐約一名男子日前在穿越馬路時，不幸遭卡車輾斃。不料男子過世後，竟然有小偷將男子身上的錢包偷走，讓警方一度無法辨識死者身分。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，10月6日一名男子在曼哈頓穿越馬路時遭卡車撞擊輾斃，不幸當場身亡。令人震驚的是，一名身穿白色褲子和黑色外套的女子竟靠近屍體，並趁機偷走死者的錢包。即使當時有不少人圍觀，還有人出言斥責，卻仍未能阻止女子行竊。

錢包遭竊，讓死者成了一具無名屍。警方到場後無法辨識死者身分，僅能推測死者為一名50多歲男子。後來警方透過指紋及牙齒辨識確認死者身分，才終於聯絡上死者家屬。

不少民眾在受訪時表達對當地治安不滿，一位83歲受訪者艾瑪（Elma Kanefield）便說，這種事感覺就像街頭亂鬥，發生了大家卻都只是旁觀，沒有人出面阻止，令人感到更加不安。另一名25歲的受訪者西奧（Theo Cooper）則說這起事件令人失望，他認為紐約居民應該彼此支持，停止這種可怕的行為。另外還有兩位受訪者譴責嫌犯，認為竊賊道德水準低下，才會從屍體身上偷東西。