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餐廳遇小孩尖叫要收200元「吵鬧費」？ 客抱怨網卻狂讚：該推廣

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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一間新加坡餐廳近期因向客人收取「幼童吵鬧費」，而引起爭議。根據《Nextshark》報導，事情起因自一名顧客向該餐廳訂位時，餐廳不但表明並不提供孩童椅，甚至告訴他小孩如吵鬧將酌收「吵鬧費」。顧客因此抱怨該餐廳對孩童「態度不友善」。餐廳則回應，實施該政策是為了餐廳所有客人著想。

顧客抱怨，他向餐廳「安琪的海鮮燒烤吧」(Angie’s Oyster Bar & Grill)訂位並要求孩童座椅時，餐廳解釋由於他們並非親子餐廳，因此無法提供座椅，但仍能提供放嬰兒車的空間。他們「仍歡迎小孩」，但若發生「吵鬧」或「失控的行為」，將收取210台幣左右的罰款。顧客因此認為該餐廳對孩童和媽媽不友善。

餐廳回應解釋，之所以實施「吵鬧費」，是因為之前收到太多客人被小孩吵鬧打擾的投訴，而在送餐過程中，餐具、熱食等都可能造成危險，為維護良好的用餐環境，才實施此辦法，且「99%的客人不會受到此辦法影響。」希望所有客人可以理解。

在各評價網站上，該餐廳的食物獲得「大多好評」的評價。但也有留言者批評該「吵鬧費」政策。

許多PTT網友認同這項辦法，「台灣起碼要收到1000啦」、「什麼時候台灣可以有」、「愛靠北就不要去吃恐龍家長又要店家配合你」、「德政，垃圾屁孩吵死」；但也有人認為「以後就禁止小孩入內就好了啊」、「一邊嫌人不生，一邊找生小孩的麻煩」、「保證更吵，橘子蘋果經濟學證明過了。」

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