好客是日本假象？外國導遊控訴：點18人份餐點「被當狗趕」

日本10月11日開放免簽證自由行，不少港人已經組團「返鄉下」。不過，有居日外國人刊登文章分享到自己最近帶旅行團時就發現，日本好客、服務好根本是幻想；與團友們出外吃飯的時候竟然被店主像趕狗一樣趕走……

日本一向是不少港人選擇的人氣旅行目的地，隨著「0+3」和日本宣佈開關，港人更是積極搶機票。可是，疫情下有幾年沒有遊客到訪當地，有旅遊達人早前分享到商舖的店員已經忘記如何退稅，會說英文的員工亦減少。日前一位於2015年入籍日本的外國人石野シャハラン（Shahran Ishino）就在日本Newsweek中撰文「『好客之國』只是幻想…作為外國人深切感受到被當成『吵鬧的麻煩人』」。石野表示他最近首次帶團當導遊，發現日本人對旅客極不親切，感覺到外國人不被歡迎。

日前一位於2015年入籍日本的外國人石野シャハラン（Shahran Ishino）就在日本Newsweek中撰文「『好客之國』只是幻想…作為外國人深切感受到被當成『吵鬧的麻煩人』」。（Twitter：@IshinoShahran）

石野寫到由旅客到埗起就已經感到很失望。入境人士需要安裝健康檢查的App是無可厚非，但他們還在沒有解釋原因下被要求填寫健康卡，令人感覺日本很「落後」。而且走入城市後會發現可以兌換日圓的地方和機器很少。雖然便利店有兌換機，但裏面的日圓存貨很少，經常都不能換足所需金額；導致兌換機前經常會有很多遊客在排隊。這時候，疑似便利店的店長便會上前，不悅地向遊客表示街道另外一處也有兌換機，想將他們趕走。

好不容易終於兌換好日圓，石野與團友在秋葉原購物後打算在咖啡廳吃午飯。但當他詢問可否點18人份的餐點時，話還沒説完就被店主拒絕。並非因食材不足或者要花很多時間，店主沒有任何解釋就將他們「像狗一般趕走」。石野又講到，乘搭新幹綫時沒有位置擺放行李，而且在疫情下有不少行李寄送服務亦已經執笠。旅客要抱著行李、注意不坐過站已經用上全力，根本無法欣賞沿途景色。

即使遇上各種麻煩，團友們也很享受觀光購物的時光，沒想到最慘的卻在成田機場等著他們。到了夜晚，大部分的店舖和餐廳已經關門，令旅客必須長時間餓著。加上，機場職員對日本人恭敬，對講英文的旅客亦很沒有禮貌，問路時只會用下巴和手指示方向。石野指連資深的歐洲東南亞導遊都表示服務態度這麽差的機場實在很少見。

石野亦講到並非所有日本人的態度都是這麽差，但這次一星期左右的經驗的確令他深切地感受到日本「好客之國」的名聲只是幻象。不過亦有網民在文章下留言反駁，表示石野帶著18人的外國人旅行團沒有任何預約，就要求店方提供膳食實在不能要求會得到甚麽「有禮貌」的回應；批評根本是石野準備不足。

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文章授權轉載自《香港01》