東京迪士尼樂園提供打疫苗的人8折優惠 限時門票12日起發售

營運東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋的東方樂園11日宣布，將配合政府推行的「活動折扣（イベント割）」，對於已經接種過新型冠狀病毒疫苗的人，12日起將限時販售打8折的指定日期公園門票，從開賣次日13日至次年（2023）1月底均可使用。

優惠適用於1日護照門票（價格浮動制），成人6,320-7,520日圓（約1,381-1644元新台幣），初高中生5,280-6,240日圓（約1,154-1,364元新台幣），小學生以下3,760-4,480日圓（約822-979元新台幣）。

據公司公關部介紹，遊客符合日本政府「活動優惠」的條件，購買時可享受8折的優惠。入園時需出示3次新冠疫苗接種史或陰性證明，門票將於12日下午2:00開始，僅在該公司的在線預訂／購買網站上發售。

相關人員表示：「我們的首要任務是確保客人的安全和安心。我們希望遊客在每年的這個時候享受東京迪士尼度假區，例如萬聖節、聖誕節和海上新節目。」

日本政府推行的「活動折扣（イベント割）」有效期至明年（2023）1月底，包括現場音樂表演、戲劇表演、體育賽事和主題公園入場​​費，折抵2成票價，最高可有2,000日圓（約437元新台幣）的折扣。