蠍子偷渡躲進背包客行囊 偷咬一口男子慘遭送醫

隨著各國國境開放，許多人已飛往各旅遊勝地度假，不少旅人更是把握機會狂掃紀念品，但一位男子卻不幸帶回一個害他需要入院的意外禮物。

根據《鏡報》報導，一名驚恐的背包客遭緊急送往醫院，原因是他家中被一隻突然出現的蠍子咬傷，讓他腳部感到灼痛。據了解，這隻蠍子跟著男子從美國加州回到德國，且安然度過各種安檢，順利回到男子家中。

整整9個小時的航程中，這隻蠍子毫髮無傷地藏在男子的行李裡，當他結束為期12天的加州之旅，回到家中癱坐沙發準備放鬆時，卻突然被爬出來的蠍子咬了一口。男子與他的女友嚇了一跳，兩人做出最快反應，用容器把蠍子抓起來，並緊急叫救護車與動物救援組織。

男子被送醫的同時，蠍子也被交到消防員手中，帶往爬行動物中心確認蠍子品種。據了解，絕大多數的蠍子不會嚴重威脅到人類，而健康的成年人被螫傷後通常不需要藥物治療，但至少有25種蠍子需要注意，牠們的毒液是足以殺死一個成人。