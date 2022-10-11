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自由行小心！日青旅老闆涉下藥性侵多名女住客 旅館搜出大量偷拍片

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖與新聞內文無關。日本青旅老闆涉嫌對女性住客下藥性侵，遭警方逮補。 圖／pixabay
示意圖與新聞內文無關。日本青旅老闆涉嫌對女性住客下藥性侵，遭警方逮補。 圖／pixabay

喜愛出國自由行的旅客為了省錢，或體驗當地氛圍，會選擇青年旅館投宿，然而日本就在國境解封前夕，爆出青年旅館業者下藥性侵多名女性，並被警方搜出大量女性偷拍照片和影片，嫌犯被逮捕後仍辯稱沒有對女性下藥，目前該青旅臉書粉專已被忿怒民眾留言洗板，美食網站「食べログ」也迅速下架相關頁面。

綜合日媒報導，日本岡山縣青年旅館「凸屋」因可體驗露營等多項活動受到好評，其48歲的老闆武內俊晴卻在2019年8月時涉嫌在單身女住客的飲料中下藥，趁其昏迷無法抵抗時性侵得逞，同年9月被捕並遭到起訴。

今年10月10日，武內再次因涉嫌對女住客下藥性侵被捕，隨後警方調查發現，嫌犯武內在2020年7月時也對另一名單身女性伸出魔爪，手法一樣是在飲料內混入藥物再加以性侵，而這名女性似乎沒發現自己遭到侵犯，還在同年8月再次入住，結果再次被性侵。

不過嫌犯被捕時卻否認下藥，聲稱與被害人是「合意性交」，但據警方發現，武內經營的旅館內藏有大量女性住客的偷拍照片和影片，且有多名女性通報懷疑自己曾遭猥䙝或性侵，警方正針對相關事證，以及嫌犯手機使用紀錄和住宿者名冊進行調查。

事件爆發後，民宿社群網站遭到忿怒民眾留言洗板，痛斥老闆「行為卑劣」，呼籲盡快關閉社群照片頁面和訂房管道，以保護曾投宿該旅館的女性，避免她們受到二次傷害。目前樂天訂房與食べログ皆已下架相關頁面。

性侵 日本 偷拍 自由行

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