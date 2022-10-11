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老師赫見學生「帶酒當午餐」 學生答案讓他大感心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
學生自帶午餐，常見有冷三明治、麵包、果汁與義大利冷麵。示意圖。圖片來源／ingimage
學生自帶午餐，常見有冷三明治、麵包、果汁與義大利冷麵。示意圖。圖片來源／ingimage

英國未設有營養午餐的學校，學生通常會自行準備午餐，常見的午餐則有冷三明治、麵包、果汁與義大利冷麵。然而卻有老師指出，看見學生準備的餐盒裡卻是一塊豬肉餡餅與一罐蘋果酒，問了學生後，得到一個令人心碎的答案。

根據《太陽報》報導，這名老師看到學生帶一塊豬肉餡餅與一瓶罐裝的「蘋果酒」（Cider），感到訝異之餘，也相當憂心忡忡，不禁詢問學生，午餐怎麼會只吃這樣，且未成年怎麼會帶酒精飲料來學校呢？

而學生才緩緩說出，這是他在家裡唯一可以找到的食物跟可以搭配的飲料。讓老師聽了相當心酸與不捨。該名老師也透露，該學生不是唯一帶酒到校的學生。先前也有其他學生帶過提神飲料、薯片當作點心，而學校老師跟家長說時，家長則回答：「他打了整晚電動，需要提神」；還有學生只能帶一包薑餅作為午餐。

老師解釋，這些現象讓人相當憂心學生在營養上的缺乏，也擔憂他們的家庭與食物選擇上是否遇到困難。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營養午餐

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