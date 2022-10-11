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英國最怪主題樂園 開挖土機、卡車「彷彿人在工地」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國則有一座讓小孩一或大人一圓專業技術人員夢的奇異主題樂園，深獲許多親子家庭青睞。圖擷自The Sun
英國則有一座讓小孩一或大人一圓專業技術人員夢的奇異主題樂園，深獲許多親子家庭青睞。圖擷自The Sun

許多遊樂園為讓遊客有童話或電影的身歷其境感，紛紛打造仿真的主題樂園吸引大家進場遊玩，而在英國則有一座讓小孩大人都能一圓專業技術人員夢的奇異主題樂園，深獲許多親子家庭青睞。

根據《太陽報》報導，記者卡羅琳在文中表示自己長年在英格蘭肯特郡報導，常往返英格蘭各處，而在回家途中總會看到一個內裝奇異的主題樂園矗立在公路旁，當時他心想「誰會去這樣的遊樂園玩呢？」

然而當他帶著兒子進去遊樂園時，他對一切改觀。兒子對這座梅德偉主題樂園興奮不已，他們花了一整天在裏面開著卡車繞過砂石坑，並用等比的真實挖土機挖出洞穴，將石頭掏出。

卡羅琳指出，梅德偉主題公園裡，每個設施都相當多變，不僅可以駕駛工程車挖泥填土，也可以開著挖土機前往工程施工，且除了幾個區域是人工的工程景點外，其他一切都直接是建築工地讓遊客體驗。

此外，來這裡不用擔心只有大朋友可以玩，也設有小朋友可使用的投幣式設施，讓他們體驗駕駛不同工程機械的感覺，以及實際動工的情形。除了工作之餘，樂園中也有像真正工程人員的工作流程，那就是「午茶時間」，他們告訴遊客「施工是辛苦的工作」，而「午茶」是工作中的關鍵。

因此除了可外帶午餐在野餐區吃外，樂園裡也提供如英國80年代的零食、薯片讓大家感受過去工程人員所吃的點心。

該主題樂園深受許多家庭喜愛，不僅英國當地家庭會特地帶小孩前往，就連許多從國外到英國觀光的遊客也會特地安排一趟到這座工程主題樂園遊玩。

遊樂園

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