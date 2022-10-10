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影／「男人與他的狗」海邊互擁看夕陽 路人拍下感動噴淚

聯合新聞網／ 綜合報導
日前TikTok上流傳著一支「男人相當有愛的擁著一隻黃金獵犬看夕陽」的影片，畫面感人讓許多網友稱讚「世上最有愛的畫面之一」，贏得630萬人次觀看。圖擷自 itserikaeileen
日前TikTok上流傳著一支「男人相當有愛的擁著一隻黃金獵犬看夕陽」的影片，畫面感人讓許多網友稱讚「世上最有愛的畫面之一」，贏得630萬人次觀看。圖擷自 itserikaeileen

日前TikTok上流傳著一支「男人擁著一隻黃金獵犬看夕陽」影片，畫面感人讓許多網友稱讚「世上最有愛的畫面之一」，贏得630萬人次觀看。

根據《鏡報》報導，無論你是年輕或老人、有錢人或是窮人，不管主人的狀況如何，狗總是會無條件愛著牠的主人。從TikTok網友分享的感人片段中，可以看到一個男人深深的擁著他的狗，並肩坐在椅子上欣賞的無限好的日落，搭配著現場動人音樂。

在影片中，被主人深擁著的黃金獵犬，彷彿感受到滿滿的愛，尾巴更是左擺右擺，主人更把牠抱得更近，不需言語贅述，從畫面就可感受這對主人與寵物間的情感。

拍下這幕的民眾艾瑞卡表示：「我想我看到這一生中最有愛的畫面了」，她更被這畫面感動的無法自我，且在畫面裡不斷啜泣，但仍把畫面停留在「男人與他的狗」，看著他們平靜安穩的坐在俯瞰海灘的長凳上。

不少網友看到畫面都感謝艾瑞卡分享這美麗的時刻，「若主人看到你為他捕捉這感人一刻，一定會相當喜歡」，另一位網友更說：「看著狗狗尾巴搖擺的動作，我感動到不能自己。」

黃金獵犬 寵物

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