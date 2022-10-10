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現代裝潢還有私人瀑布「美如小瑞士」 英18世紀古蹟莊園賣4千萬台幣

聯合新聞網／ 綜合報導
一座建於18世紀的莊園，除了室內空間驚人，還有一處驚人的私人瀑布。的圖擷自YouTube
一座建於18世紀的莊園，除了室內空間驚人，還有一處驚人的私人瀑布。的圖擷自YouTube

位於英國史丹佛郡的一座小莊園近期以125萬英鎊（台幣約4,300萬）售價在房屋市場釋出，莊園裡不僅有如小瑞士般的風景外，更藏有私人瀑布，讓人驚艷。

根據《鏡報》報導，這座莊園是建於18世紀的二級古蹟，內裝擁有3大臥室、3大客廳以及戶外大片土地。此外因為靠近英國著名景點「峰區」，莊園內風景如畫，不僅群山圍繞、綠意盎然外，還有邱內特河流過，在莊園內形成一處瀑布。

雖然莊園是二級古蹟，但室內裝潢卻是現代設計，不僅設有智能接待室，廚房更是現代化廚房，以及帶有壁爐的客廳與餐廳。讓許多人讚嘆，室外有美景可賞外，古蹟內的裝潢更是符合現代人的生活需求。

報導中也指出，該莊園的戶外場地更是適合喜歡辦派對的人，且莊園內更有適合健行的路徑、申請後即可釣魚的水域，騎健行車與騎馬更是不受限。

除了有戶外運動空間外，室內也設有家庭健身房跟按摩池，讓冷冽的冬天也能保有運動的習慣，這點更是讓不少人心動，直呼「125萬鎊的莊園，比蝸居在都市更划算。」

古蹟

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