快訊

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆「愛上嫂嫂」

地牛翻身！花蓮發生規模4.5有感地震 深度僅13.8公里

「原子少年」成員連結未成年少女沒避孕 公司懲處出爐引眾怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰招聘日底薪$9100「陳生」不怕低薪惹議 被揭是周星馳粉絲

香港01 ／ 李納德
國泰航空舉行招聘日，應徵者陳先生說當空少是自己的夢想，不會計較人工。（梁鵬威攝）
國泰航空舉行招聘日，應徵者陳先生說當空少是自己的夢想，不會計較人工。（梁鵬威攝）

「又是你呀陳生！」國泰航空本月7日及8日舉行機艙服務員招聘日，新入職機艙服務員底薪僅9,100港元(約36673新台幣)，但依然吸引到許多應徵者，其中陳先生接受傳媒訪問時表明當空少是其夢想，「一定是夢想行先，薪酬低都不是問題」，其言論在網上引來熱議。有眼利網民認出，「陳先生」正是當年在法庭外向周星馳索取簽名的星爺粉絲「Bosco」，2020年時他被星爺即場問書，出題「《長江七號》第一句對白是什麼？」，結果被考起。

國泰航空於本月7日及8日舉辦機艙服務員招聘，有別過往近千人輪候應徵，昨日半天所見，只有約20至30人等候面試，其中自言要追夢的陳先生在網上爆紅。他透露自己是香港國際航空學院高級文憑的學生，當國泰空少是他的夢想，不擔心入職初期的薪酬水平，強調「不會去計較人工，一定是夢想行先，薪酬低都不是問題」。

陳先生言論引來網民關注，有人稱聽到他「有價錢已經算好」、「薪酬低都不是問題」等言論後，笑言「答得非常好，我係HR即刻出最低工資畀佢」、「做義工啦，人工都係非首要考慮」，但又認為他的說法也是變相暗示薪酬低。

有眼利網民則發現陳先生很面善，隨即翻出他正是2020年到高院索取周星馳簽名，被星爺即席考電影對白的西裝男粉絲「Bosco」。該留言即被大家讚爆，「師兄咁都記得」、「巴打超憶症」，惟有人懷疑他是「PR打手」。

回想陳先生當年上港聞版的經歷，2020年11月27日，影星周星馳遭前女友于文鳳追收7000萬投資分紅案續審時，當時名叫「Bosco」的粉絲在高院以旁聽身份入庭，成功取得星爺簽名。

「Bosco」隨後在高院門口接受傳媒訪問，稱因為《長江7號》愛上星爺，記得他每句對白，成功遞戲飛給對方簽名。不過他卻被星爺考起，被突擊問「《長江七號》第一句對白係咩？」，雖然他答不出，但星爺只是開玩笑說「咁攞返個簽名嚟啦」，引起戲迷及網民熱議。而正確答案是徐嬌回校時，在大門口對老師說「老師早安」。

延伸閱讀：

國泰復辦招聘會排隊人龍不再　35歲珠寶名店售貨員望轉行空少

周星馳粉絲法庭索簽名　星爺突擊︰《長江7號》第一句對白係咩？

文章授權轉載自《香港01》

夢想 國泰航空 香港 日本 福岡

相關新聞

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥女王瑪格麗特二世日前拔除么子約阿基姆王子（Prince Joachim）的四名子女王子和公主頭銜，聲稱要讓他們過更正...

英發生離奇竊案 竊賊集團「僅靠機車」就偷走逾百頭羊

英國每日郵報報導，英國東南部肯特郡伍德徹奇（Woodchurch）今年9月發生一樁離奇竊案，一幫竊賊「僅騎四輪機車」就偷...

國泰招聘日底薪$9100「陳生」不怕低薪惹議 被揭是周星馳粉絲

「又是你呀陳生！」國泰航空本月7日及8日舉行機艙服務員招聘日，新入職機艙服務員底薪僅9,100港元(約36673新台幣)，但依然吸引到許多應徵者，其中陳先生接受傳媒訪問時表明當空少是其夢想，「一定是夢

機翼貼滿「補丁灰色膠帶」 航空專家曝安全性：為美觀而用

澳洲歌劇歌手韋克漢姆（David Wakeham）上傳一張「飛機機翼貼滿銀灰色膠帶」的照片，引發網友熱議飛機安全性，對此，航空專家解釋這是正常做法，該種膠帶為「快速維修膠帶」（Speed Tape），是為了遮蓋機翼表層剝落的油漆。

泰國「黑槍氾濫」問題多 槍案亞洲最高

紐約時報報導，非營利組織「槍枝政策」(gunpolicy.org)調查顯示，泰國2017年平均每100人中有15枝槍，雖...

遭學弟詐財凌虐「澆熱水燙二小時」 日男皮肉模糊倒臥車站

日本近來發生一起社會事件。一位全身重度灼傷，皮膚幾乎要剝落的男子倒在車站座位上，隨後被值勤警衛發現緊急送醫，花了一週左右的時間治療才恢復意識。這起事件的兇手是一位名為奧村啓志的33歲男性，而他除了傷害嫌疑之外，還詐騙了被害男子的大筆財產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。